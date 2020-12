Zurück zu den Wurzeln könnte man Ines Timaeus Entscheidung umschreiben, sich für die Stelle als Kontaktbereichsbeamtin zu bewerben.

Mehr Kontakt zu den Menschen, mehr Zeit für ein Gespräch, Polizeiarbeit, für die sie einmal den Dienst aufgenommen, erzählt Ines Timaeus und will beides wieder haben. 1994 fing die Sondershäuserin bei der Polizei an und war nach Stationen in Erfurt, Nordhausen und Bad Langensalza zuletzt in der Ermittlungsgruppe Verkehrsdelikte für schwere und schwerste Verkehrsunfälle in Sondershausen zuständig.

Rückwirkend zum 1. November übernimmt sie die Nachfolge von Martin Boretzki, der im September in Ruhestand gegangen war und mehr als zehn Jahre in der Gemeinde Kyffhäuserland Dienst tat.

Am Dienstag wurde sie offiziell von Polizeichef Hans-Jürgen Feierabend als Kontaktbereichsbeamtin ernannt und wird in den nächsten Tag ihr neues Büro in der Gemeindeverwaltung übernehmen. Für weihnachtliches Flair im neuen Büro sorgte Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) mit einem Adventskalender zur Einführung in der Orangerie in Bendeleben.

Wöchentliche Sprechstunden für Bürger in der Gemeindeverwaltung in Bendeleben, Anzeige aufnehmen bei kleineren Delikten, Schlichten bei einem Nachbarschaftsstreit und vor allem unterwegs sein in der Gemeinde gehören zum Aufgabengebiet eines Kontaktbereichsbeamten. Auch die Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde der Gemeinde zählt dazu, berichtet deren Leiterin Nicole Eller.

Vom verbotenen Kitesurfen auf dem Helmestausee bis zum Orchideendiebstahl in Günserode sei hier alles dabei, sagt der Bürgermeister.

Im Januar nächsten Jahres hofft Polizeichef Hans-Jürgen Feierabend weitere Beamte in ihr Amt einführen zu können. Noch drei Stellen innerhalb der Polizeiinspektion Kyffhäuser sind unbesetzt – in der Stadt An der Schmücke, in Roßleben-Wiehe und der zweite Dienstposten in Bad Frankenhausen. Die Bewerbung ist abgeschlossen, neue Stelleninhaber gefunden und informiert. Im Januar sollten dann die letzten freien Stellen der Kontaktbereichsbeamten wieder besetzt sein, kündigt Feierabend an.