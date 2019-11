Landtagsarbeit beginnt für Stefan Schard

Ein eigenes Büro hat Stefan Schard noch nicht. Alle neuen Landtagsabgeordneten der CDU-Fraktion teilen sich derzeit ein Gemeinschaftsbüro, erzählt Stefan Schard, der am 27. Oktober das Direktmandat für die CDU für den Wahlkreis 10 (Kyffhäuserkreis I und Eichsfeld II) gewonnen hat. Einen Schreibtisch zum Arbeiten aber habe er schon, mit dem wird er dann umziehen, sobald ein Büro frei sein wird. Noch waren die Landtagsabgeordneten aus der vorangegangenen Legislatur im Amt. Dienstag um 11 Uhr wird sich das ändern. Dann beginnt die konstituierende Sitzung. Der Landtag tritt erstmals zusammen.

Für Stefan Schard beginnt der Tag bereits früher. Um 9 Uhr wird er am ökumenischen Gottesdienst in der Thomaskirche teilnehmen. Die Fraktion werde ebenfalls noch einmal zusammenkommen vor dem Plenum. Bislang beschränkte sich seine Arbeit auf solche fraktionsinternen Abstimmungen. Die standen bei der CDU in den vergangenen Wochen im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Dass mit Beginn der Parlamentsarbeit nun wieder die Sachthemen im Vordergrund stehen, hofft er.

Ein normaler Tag werde es dennoch nicht, sagt der 45-jährige Jurist, der bis zu seiner Wahl als Hauptamtsleiter der Stadt Sondershausen tätig war. „Für mich ist es etwas Besonderes. Hier werden Entscheidungen getroffen für die nächsten Jahre in Thüringen. Es ist eine große Verantwortung und auch eine Verpflichtung“, so Schard. Und es habe natürlich auch den Charakter des Neuen.

Neben der Arbeit im Plenum und den Ausschüssen in Erfurt wird es auch Wahlkreistage geben. Das Sondershäuser Wahlkreisbüro von Manfred Scherer, der in den vergangenen fünf Jahren Landtagsabgeordneter der CDU im Wahlkreis war und nicht noch mal zur Wahl angetreten war, werde er erst einmal übernehmen. In welchen Ausschüssen er mitarbeiten wird, stehe noch nicht fest, so Schard. Das werde in der Fraktionssitzung am Dienstagmorgen noch beraten. Dort werde auch noch einmal die Wahl des Landtagspräsidenten und dessen Stellvertreter debattiert. Ob er Birgit Keller, die Kandidatin der Linken für das Amt der Landtagspräsidentin, wählen wird, darauf habe er sich noch nicht festgelegt. CDU und Linke stehen sich bei der Beurteilung der DDR als Unrechtsstaat diametral gegenüber, sagt Schard. Er erwarte noch einmal einen intensiven Gedankenaustausch in der Fraktion über die Personalie Birgit Keller und ihre DDR-Vergangenheit ab und werde dann seine Wahl treffen.

Neben Stefan Schard sitzt weiterhin die Sondershäuserin Dorothea Marx für die SPD im Landtag. Im Ostteil des Kyffhäuserkreises hat Jens Cotta für die AfD das Direktmandat gewonnen.