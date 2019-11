Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzte Kranichführungen am Stausee Kelbra

Kelbra. Am Wochenende besteht zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit an einer Kranichführung am Kelbraer Stausee teilzunehmen. Samstag und Sonntag, 16./17. November, jeweils um 15 Uhr, bieten Mitarbeiter vom Naturpark Kyffhäuser und vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz Führungen an. Treffpunkt ist immer vor der Rezeption des Campingplatzes. Die Kranichwanderungen führen entlang des Stauseeufers in Richtung Westen, zur Naturschutzstation Numburg. Schon unterwegs vermitteln die Wanderführer viel Wissenswertes über das Leben der Glücksvögel. In der Numburg können die Besucher einen kurzen Dokumentarfilm über Kraniche sehen. Mit Beginn der Dämmerung ist mit der Rückkehr der Kraniche zu ihren Übernachtungsplätzen im flachen Stauseewasser zu rechnen. Teilnehmer sollten eigene Ferngläser mitbringen.