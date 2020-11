Feuer auf dem Gelände einer Schrott- und Recyclingfirma in Sondershausen.

Sondershausen. Auf dem Gelände einer Schrott- und Recyclingfirma in Sondershausen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Meterhohe Rauchwolke: Brand bei Recyclingfirma in Sondershausen

In Sondershausen brennt ein Silo mit Kunststoffteilen auf dem Gelände einer Schrott- und Recyclingfirma am Petersenschacht. Die Rauchwolke steht meterhoch über dem Gebiet am Ortsrand von Sondershausen.

Schwierige Löscharbeiten für Feuerwehr

An die Brandstelle sei nur schwer heranzukommen. Bäume, Zäune und Container versperren den Zugang, erklärte der Kreisbrandinspektor Jonas Weller. Zudem hat die Feuerwehr ein Problem an Wasser zu kommen. Die Hydranten geben zu wenig her. Die Feuerwehren müssen auf Wassertanks zurückgreifen. Weitere Stützpunktfeuerwehren seien inzwischen nachalarmiert worden, unter anderem aus Ebeleben und Greußen.

Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Der Kyffhäuserkreis warnt seit etwa 11 Uhr über das Informationssystem Katwarn wegen des Großbrands. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten. Es bestehe aber keine Gesundheitsgefahr.

