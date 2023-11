Nikolaus ist Thema im Kloster Donndorf im Kyffhäuserkreis

Helfried Maas ist Pfarrer und Dozent an der Ländlichen Heimvolkshochschule im Kloster Donndorf. Am 4. Dezember spricht er über die Gestalt des historischen Nikolaus von Myra.

Donndorf. Helfried Maas widmet sich in einem Vortrag am 4. Dezember 2023 der Gestalt des historischen Nikolaus von Myra.

Zum nächsten Montagsgespräch lädt die Ländliche Heimvolkshochschule Kloster Donndorf am Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, ein. Das Thema lautet „Nikolaus von Myra. Mehr als ein Geschenkbringer?“. Darüber informiert Pfarrer Helfried Maas, der den Abend auch gestalten wird.

„Angestoßen von der Frage nach den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Nikolaus und den zahlreichen Bräuchen und Legenden, die sich um ihn ranken, soll es an diesem Abend vor allem um die Gestalt des historischen Nikolaus von Myra gehen“, so Maas. Dieser sei im 4. Jahrhundert Bischof in der kleinasiatischen Provinz Lykien gewesen. Da er sein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt haben soll, ranken sich auch heute noch viele Legenden um ihn, heißt es. Diese münden schlussendlich auch in den Brauch, am Nikolausabend die frisch geputzten Stiefel vor die Tür zu stellen.

Jedoch sei die Gestalt des Nikolaus noch viel mehr, so der Referent: Heiliger vor allem in den ostkirchlichen Gebieten, Patron von Seefahrern, Pilgern, aber auch Dieben und Gefangenen sowie ein ethisches Vorbild für die Menschen.

Der Eintritt zum Montagsgespräch ist frei. Um eine Spende wird gebeten.