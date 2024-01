Peter Keßler wird mit Bundesverdienstorden ausgezeichnet

Bad Frankenhausen Für seine Verdienste um den Judosport und für sein Engagement als Rettungsschwimmer wird der Etzlebener Peter Keßler das Verdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Peter Keßler aus Etzleben erhält das Verdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für seinen maßgeblichen Beitrag an der erfolgreichen Entwicklung des Judosports in Thüringen sowie sein jahrzehntelanges Engagement als Rettungsschwimmer verliehen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird den Verdienstorden am 10. Januar in Erfurt überreichen.

Der selbst lange Jahre aktive Judoka begann bereits während des Prozesses der Wiedervereinigung mit dem Aufbau eines Judoclubs in seiner Geburtsstadt Bad Frankenhausen. Dieses Engagement war von Erfolg gekrönt, sodass der Judosport dank Peter Keßler heutzutage eine gestandene Größe in der Region darstellt. Doch nicht nur als aktiver Sportler ist der Berufsschullehrer bekannt. Auch als Übungsleiter und Dozent für den Thüringer Judoverband sowie als Organisator von Wettkämpfen hinterließ er seine Spuren.

Das zweite große Standbein seines ehrenamtlichen Engagements ist das Rettungsschwimmen. Selbst seit 1978 als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer tätig, rettete Peter Keßler mehrfach Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen. Bereits 1989 gründete er den vom DRK der DDR unabhängigen Rettungsschwimmerclub „Die Robben“ und amtierte 20 Jahre lang als dessen Vorsitzender.

Peter Keßler bringt sich auch über die benannten Bereiche hinaus in die Gesellschaft ein. So sorgte er in seinem Wohnort Etzleben für die Einrichtung einer Telefonzellenbibliothek sowie für die Anschaffung eines Defibrillators. Er veranstaltet Buchlesungen, weiterhin Erste-Hilfe-Kurse sowie den örtlichen Flohmarkt.