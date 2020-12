Rat und Hilfe beim Start ins eigene Leben

50 junge Erwachsene haben bei Caroline Liebau, Annika Linsel und Christin Juris bereits Hilfe beim Start in ein selbstbestimmtes Leben gefunden, nachdem sie die Sicherheit von Kinderheim oder Pflegefamilie verlassen mussten. Bei dreizehn dieser Jugendlichen sei es innerhalb von etwa einem Jahr gelungen, sie zu einem besseren Schulabschluss oder in eine Berufsausbildung zu begleiten, nachdem sie plötzlich auf sich allein gestellt waren. Das berichtete Caroline Liebau den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses vom Kyffhäuserkreis am Montag. Die Leiterin des vom Landkreis mitfinanzierten Careleaver-Projektes zog gut eineinhalb Jahre nach dessen Start im April vor dem Ausschuss Bilanz. Careleaver ist die englische Bezeichnung für Jugendliche, die aus staatlicher Obhut entlassen wurden, weil sie das Erwachsenenalter erreicht haben.

„Anders als andere Gleichaltrige sind solche junge Menschen in der Regel völlig auf sich allein gestellt, können sich nicht auf Rat und Hilfe aus einem intakten Familienkreis stützen“, erklärte Sabine Bräunicke, Leiterin des Jugend- und Sozialamtes im Kyffhäuserkreis den Ausschussmitgliedern. „Dank des Projektes finden sie in dieser schwierigen Situation nun wenigstens Menschen, die ihnen helfen sich ein eigenes Leben aufzubauen.“ Möglich sei das nur, weil die Schweizer Stiftung drosos das Projekt finanziell zu einem großen Teil trage. Weil die Unterstützung für insgesamt vier Jahr gesichert sei, befinde sie sich mit ihrem Team in der komfortablen Situation, die jungen Menschen bei Bedarf auch über einen längeren Zeitraum betreuen zu können oder ihnen in Abständen immer wieder einmal bei Problemen zu Seite stehen zu können, schätzt Caroline Liebau ein. Beides komme in der praktischen Arbeit vor. Immer werde Wert auf eine individuelle Begleitung gelegt. Sie wertet es als wichtigen Anfangserfolg, dass das Angebot bereits bei vielen Partner in der Kinder- und Jugendhilfe bereits bekannt sei und geschätzt werde.