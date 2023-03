Sondershäuser Wochenmarkt wird wieder bunter

Sondershausen. Blumenhändler werden an den Markttagen erwartet.

Der Frühling hält Einzug und der Marktplatz wird wieder bunter, meint Sondershausens Pressesprecherin Janine Skara in einer Mitteilung an diese Zeitung. So seien auch wieder bekannte Blumenhändler auf dem Wochenmarkt in der Musik- und Bergstadt vertreten und böten nicht nur Frühblüher zum Schmücken von Balkon und Vorgärten an, sie beantworten laut Mitteilung auch Fragen und geben wertvolle Tipps zum Anbau und Pflege. Außerdem würden Schnitt- und Topfblumen bis hin zu Gewürz- und Gemüsepflanzen angeboten.

Auch Obst- und Gemüsehändler seien mit frischer Ware vertreten. Wurst-, Fleisch-, Fisch- und Backwaren seien ebenso erhältlich wie frische Eier. „Außerdem gibt es 14-täglich Imkereiprodukte aus eigener Herstellung, Tee- und Gewürze, Kyffhäuser Weidefleisch aus artgerechter Züchtung sowie Wild- und Geflügelspezialitäten von der Manufaktur“, so Skara. Direkt vor Ort könne man sich dienstags vom Scherenschleifer Messer und Scheren schärfen lassen, heißt es.

Der Wochenmarkt hat immer dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.