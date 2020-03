Sondershäuserin geht für ihre Nachbarn einkaufen

Normalerweise arbeitet Katharina Pietsch im Förderschulzentrum in Sondershausen. Seit Dienstag hat die Schule wie alle anderen geschlossen und die 34-jährige sonderpädagogische Fachkraft arbeitet von zu Hause aus. Gleich nach dem Wechsel ins „Home Office“ hat sie einen Zettel im Hausflur des Mehrfamilienhauses aufgehängt, das sie im Borntal bewohnt, und ihre Hilfe angeboten. Zwischen Papierkram bei der Heimarbeit und einer eventuellen Notbetreuung bleibe derzeit viel Zeit übrig.

„In unserem Haus wohnen viele Ältere, die jetzt sicher Hilfe brauchen könnten beim Einkaufen“, erzählt Katharina Pietsch. „Und ich habe Zeit.“ Und zwar die, die ihr sonst oft im Alltag fehlt. Wenn ein Paket ankommt für die Familie, sei sie normalerweise in der Schule. Das nehmen dann die Nachbarn an und bewahren es für sie auf. Früher habe sie zudem in Schichten in der Pflege gearbeitet und war oft am Wochenende im Dienst. Dann hätten ihre Nachbarn auch mal für sie die Hausordnung übernommen oder einen Tausch angeboten. Auch nach dem zehnjährigen Sohn schauen alle einmal. „Das finde ich schön. Jetzt kann ich etwas davon zurückgeben“, sagt Katharina Pietsch zu den Beweggründen für ihr Hilfsangebot.

Im Haus stieß ihr Angebot bereits auf positive Resonanz. Zwei Leute haben sie um Hilfe gebeten. Ein älterer Hausbewohner benötigte ein Medikament. Das Rezept abgeben und das Medikament abholen, hat sie übernommen. Und eine alte Dame benötigt noch Katzenstreu. Sei aber nicht so dringend, habe sie im Gespräch im Hausflur beschwichtigt. Wenn Katharina Pietsch das nächste Mal einkaufen geht, wird sie es mitbringen, hat sie der Frau versprochen. So sparen sie sich unnötige Wege, jetzt, wo es darauf ankommt, auch mal zu Hause zu bleiben und die Kontakte einzuschränken, sagt Katharina Pietsch.

Auch mit den eigenen Eltern versucht sie, den Kontakt einzuschränken. Die seien älter und man wolle ja auch niemanden anstecken. Man könne ja immer noch telefonieren.

Positiv bleiben, auch in der derzeitigen Zwangspause, will Katharina Pietsch. „Wann“, fragt sie, „habe ich schon einmal so viel Zeit, um sich um meinen Sohn zu kümmern. So viel Zeit verbringen wir sonst wohl nicht miteinander wie in den nächsten fünf Wochen.“

Hilfsangebote werden in Sondershausen beispielsweise auch in der Facebookgruppe „Sondershausen hilft sich“, die fast 1500 Mitglieder hat, gesammelt. Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) rief am Donnerstag dazu auf, jetzt besonders auf Menschen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind zu erkranken, zu helfen beim Einkaufen oder sich bloß am Telefon nach ihrem Befinden zu erkundigen.