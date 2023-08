Sondershausen: Weinfest mit Prinzessin und Heimatshoppen

Sondershausen. Am ersten September-Wochenende stehen in Sondershausen neben dem Rebensaft auch Innenstadthändler und Vereine im Fokus.

Am ersten September-Wochenende wird in Sondershausen wieder traditionell zum Weinfest geladen. Erneut wird die Veranstaltung auch mit dem Heimatshoppen verbunden. Los geht es am Freitag, 1. September, mit der Krönung der neuen Weinprinzessin. Carolin Otto wird die Krone am Freitagabend auf dem Marktplatz überreicht.

An drei Tagen können dann auf dem Markt verschiedene Weine und Spezialitäten probiert werden. Musikalisch bieten die Bands Passat, die Hofgang sowie die Blechbuben, das Tanzstudio Radeva, La Vita Fitness und Radu Stanciu Unterhaltung für jeden Geschmack.

Das Heimatshoppen am Samstag, 2. September, wird als „Tag der offenen Tür“ für die Innenstadt verstanden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Sowohl Unternehmen als auch Vereine und Kulturschaffende präsentieren sich.

Sportmeile und Schaufenstersuchspiel

Die Besucher erwarte ein buntes Programm mit viel Musik, vielfältigen Angeboten der Gewerbetreibenden, Markthändlern und Versorgungsständen. Außerdem wird eine Sportmeile aufgebaut. Es gibt eine Stadtführung zu 70 Jahren Stadtentwicklung in Sondershausen. Es können Musikinstrumente gebaut werden und im Eine-Welt-Laden Kaffee und Wein verkostet werden, zählt die Stadtsprecherin auf.

Zudem plant die Stadt ein Suchspiel „Museumsstücke“. Hierfür haben sich am 2. September in den Schaufenstern der Innenstadtunternehmen zehn Motive von Museumsexponaten versteckt. Diese gilt es zu finden und sich in den jeweiligen Geschäften einen Stempel abzuholen. Wer die volle Stempelkarte mit Kontaktdaten bis 17 Uhr in der Stadtinfo abgibt, habe gute Chancen, am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr auf der Weinfestbühne als Gewinner gezogen zu werden. Stempelkarten gibt es in allen mitmachenden Geschäften, in der Stadtinformation und im Heimatecho.

Malwettbewerb für Groß und Klein

Einen Malwettbewerb hat zudem die Galerie am Schlossberg für große und kleine Künstler ins Leben gerufen. „Wenn du an Sondershausen denkst, was fällt dir sofort ein? Male in bunten Farben und lass die Stadt lebendig werden“, heißt es im Aufruf.

Bis 23. August können noch Motive eingereicht werden, die man mit Sondershausen verbindet. Die Gewinner werden ebenfalls auf der Weinfest prämiert.