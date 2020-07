Kyffhäuserkreis. Mehr Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger in Städten und Gemeinden will die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx erreichen.

SPD will mehr Beteiligung für Bürger

Eine verpflichtende Einwohner- oder Bürgerfragestunde und Beteiligungsrechte von Kindern, für Planungen und Vorhaben die ihre Interessen berühren, sollen in der Thüringer Kommunalordnung verankert werden. Die Rot-Rot-Grüne Koalitionsfraktionen haben den Antrag dazu in den Landtag eingebracht. In der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause soll dieser erstmals beraten werden, teilte die Sondershäuser Landtagsabgeordnete und innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Dorothea Marx mit.

„Wir wollen in den Städten und Gemeinde mehr Demokratie wagen. Dazu ist es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten zum Mitmachen und Nachfragen zu stärken“, so Dorothea Marx. „Verständnis kommt von verstehen. Deshalb ist Transparenz und Beteiligung in den politischen Entscheidungsprozessen so wichtig“, so die Sondershäuser Landtagsabgeordnete weiter.