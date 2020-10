Trauerhalle als lichter Raum ohne Barrieren

Freude stand Besuchern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie sich in der frisch sanierten Trauerhalle am Sondershäuser Friedhof umgesehen hatten. Gelegenheit dazu gab es am Freitag, als das Gebäude nach fast halbjähriger Bauzeit wieder eröffnet wurde. Dabei konnten die Gäste den renovierten großen Raum für Trauerfeiern erstmals durch das neu angelegte Glasportal auf der Giebelseite betreten. Der Eingang dort ist barrierefrei. Außerdem sorgen die zusätzlichen Glasflächen für mehr Licht im Inneren, der auch farblich hell gehaltenen Halle. Selbst das neue Mobiliar sorgt mit seinem hellen Holz für einen lichten Eindruck. „So leistet das Gebäude den denkbar besten Beitrag, den Schmerz, der mit den traurigen Anlässen, für die es vorgesehen ist, unweigerlich verbunden ist, so gut es geht zu lindern“, sagte Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm zur Eröffnung der erneuerten Trauerhalle.

Für deren Sanierung hat die Stadt Sondershausen etwa 290.000 Euro ausgegeben. Weitere 50.000 Euro seien in die Neugestaltung des Platzes vor dem barrierefreien Giebelportal geflossen, erklärte der Bürgermeister weiter. Das vor mehr als 130 Jahren erstmals als Ort für Trauerfeiern genutzte Gebäude verfüge nun über eine Lüftungsanlage. Darüber hinaus seien alle Elektroleitungen erneuert, zusätzliche Fenster eingebaut und die Akustik des mit moderner Lautsprechertechnik ausgestatteten Saales verbessert worden. Erste dokumentierte Bestattungsfeier in der Trauerhalle im Jahr 1889 In der für die Besucher geöffneten Trauerhalle präsentierten Bestatter als zukünftige Nutzer des Gebäudes ihre Angebote. Darunter war auch ein Vertreter vom Unternehmen Convela, das als Pächter des Sondershäuser Krematoriums dessen Betrieb ab Anfang November übernehmen und außerdem Trauerfeiern ausstatten will. Auf den Freiflächen rund um die Trauerhalle stellten Steinmetze und Grabgestalter ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die erste dokumentierte Bestattungsfeier in der später mehrfach umgebauten Trauerhalle habe 1889 stattgefunden, erzählte Grimm den Besuchern. Damals sei der Kutscher Friedrich Pößel zu Grabe getragen worden. Das Gebäude sei als Turnsaal genutzt worden, bevor es zu Trauerhalle umgewidmet wurde.