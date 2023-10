Verband bietet Tanzkurs für Karnevalisten in Sondershausen

Gardetänzerinnen warten auf ihren Auftritt. Am 11.11. ist es wieder so weit. Zuvor heißt es üben.

Sondershausen. Einen Kurs in der Tanzschule Radeva gibt es speziell für Karnevalisten in diesem Jahr.

Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine bietet zur Erhaltung und Weitergabe kultureller Werte in diesem Jahr Kooperationen mit erfahrenen Tanzlehrern an, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Kunst des Gesellschaftstanzes zu erlernen oder zu vertiefen. Einer der Kurse findet in Sonderhausen statt, teilt der Verband mit.

Der Gesellschaftstanz sei ein integraler Bestandteil des Karnevals und damit auch eng mit der kulturellen Identität Thüringens verknüpft. Darüber hinaus könne die Teilnahme an Tanzkursen das Gemeinschaftsgefühl fördern, bringe Spaß und Entspannung und sei eine kulturelle Bereicherung.

Der Kurs im Tanzstudio Radeva in Sondershausen richtet sich speziell an Prinzenpaare sowie alle Tanz- und Karnevalsliebhaberinnen und -liebhaber. Immer donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr stehen Discofox, langsamer und schneller Walzer auf dem Kursplan, zudem verschiedene Gruppentänze, die dann in den Vereinen gemeinsam „vertanzt“ werden können. Los geht es am 19. Oktober im Sondershäuser Schloss 6.

Informationen bei der Tanzschule Radeva unter Telefon: 03631/46 95 46 oder info@tanzstudio-radeva.de