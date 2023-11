Verfassungsschutzchef spricht in Bad Frankenhausen über Spionage

Der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Stephan Kramer, hält einen Vortrag in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes wird in der Rotbart-Arena zu einer sicherheitspolitischen Veranstaltung erwartet.

Das Thema Wirtschaftsspionage wird bei der nächsten sicherheitspolitischen Veranstaltung der Bundeswehr in Bad Frankenhausen am Donnerstag, 7. Dezember, in den Mittelpunkt gerückt. Als Gesprächspartner wird an diesem Abend der Präsident des Thüringens Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, in der Rotbart-Arena, Esperstedter Straße 23, in Bad Frankenhausen erwartet. Der Vortrag beginnt laut Stadt Bad Frankenhausen um 19 Uhr.