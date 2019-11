Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag über Metallurgie

„Verwerten – Verarbeiten – Verformen.“ Recycling von Bunt- und Edelmetall bildet seit dem Beginn der Metallurgie einen festen Bestandteil der Rohstoffversorgung im Feinschmiedehandwerk. Professor Matthias Becker wird dazu am Dienstag, dem 12. November, einen Vortrag halten. Der Geschichts- und Altertumsverein für Sondershausen und Umgebung, der Förderkreis vom Schloss und Museum in Sondershausen und das Sondershäuser Schlossmuseum laden am Dienstag in den Rosa Salon des Schlosses ganz herzlich ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. (red)