Weg zum Marstall in Sondershausen wird asphaltiert

Die Zufahrt zum Schloss entlang des Marstalls ist am Dienstag asphaltiert worden. Beginnend vom Parkplatz an der alten Gärtnerei, am Achteckhaus und Marstall entlang wurde eine zehn Zentimeter dicke Asphaltdecke mit farblich abgestimmtem Split aufgebracht. Baufahrzeuge und die Witterung hatten dem Weg zugesetzt. Mehr als 180 Tonnen Asphalt haben Maschinenführer Uwe Howe, Ronny Jurzick und Polier Oliver Meisner (rechts) von der Spezialfirma Hastra mit ihrem Straßenfertiger eingebracht und 800 Quadratmeter Wegfläche im Auftrag der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten erneuert.