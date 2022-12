Weihnachtsfee und Feuershow beim Adventsmarkt in Bendeleben

Bendeleben. Verein „Barockes Bendeleben“ lädt am 11. Dezember zum Adventsmarkt in die Orangerie.

„Wir wollen den Leuten ein bisschen Freude schenken“, sagt Britta Lohre. Sie gehört dem Verein „Barockes Bendeleben“ an, der den Weihnachtsmarkt im Ort organisiert. Bereits im Sommer habe es die ersten Gespräche hinsichtlich der Planung gegeben – immer die Corona-Pandemie im Blick. Denn im vergangenen Jahr musste der Weihnachtsmarkt eben aus diesem Grund eine Woche vorher abgesagt werden. „Da war schon alles in Sack und Tüten“, erinnert sich Britta Lohre. In diesem Jahr stünde der vorweihnachtlichen Veranstaltung nichts im Wege. Beginn ist am Sonntag, dem 11. Dezember, um 14 Uhr auf dem Gelände der Orangerie.

Für die Besucher hat sich der Verein einiges einfallen lassen. So könnten die sich an einer Feuershow des Künstlers „Picasso“ erfreuen. Regionale Händler bieten ihre Waren, wie Honig, Wurst, Käse, Kaffee und Liköre an. Dazu zählen aber auch weihnachtliche Töpferwaren und weihnachtlich Florales sowie der Besuch eines Besenbinders aus Udersleben. „Die Kirmeskinder organisieren eine Tombola, bei der es jede Menge tolle Preise gibt“, ergänzt Britta Lohre. Zudem soll eine Weihnachtsfee kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Für die musikalische Umrahmung seien zwei Bands vor Ort.

In den Räumlichkeiten der Orangerie waren die Vereinsmitglieder in der vergangenen Woche fleißig mit dekorieren beschäftigt. So wurde der Weihnachtsbaum – gesponsort von engagierten Bürgern Bendelebens – geschmückt. Der Verein kümmert sich am Tag des Weihnachtsmarkts um den Verkauf der Heißgetränke, auch biete er gebrannte Mandeln und Schoko-Obst feil, informierte Britta Lohre.