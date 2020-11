Wünsche von Kindern erfüllen

Schon in den vergangenen Jahren ermöglichte die Wunschbaum-Aktion der Düne Kindern ein Geschenk zum Weihnachtsfest.

Sondershausen. Die Wunschbaum-Aktion wird auch in diesem Jahr durch den Verein „Düne“ in Sondershausen organisiert. 120 Kinder kann man eine Freude machen.

Die Düne startet auch in diesem Jahr eine Wunschbaumaktion und hofft auf viele Helfer. Am Montag, 30. November, werden die Wünsche von rund 120 Kindern und Jugendlichen aus dem Kyffhäuserkreis von drei Weihnachtsbäumen gepflückt und anschließend erfüllt werden. Bedacht werden sollen mit den Geschenken Kinder, die es in diesem Jahr nicht besonders leicht hatten. Die rund 120 Kinder – vom Baby bis zum 16-jährigen Jugendlichen – haben im Vorfeld ihre Wunschzettel im Wert zwischen 20 und 25 Euro bereits ausgefüllt. Jeder, der einen davon erfüllen möchte, kann sich einen Zettel aussuchen, mitnehmen und das gewünschte Geschenk unverpackt bis zum 15. Dezember bei der Düne im Sondershäuser Bürgerzentrum Cruciskirche abgeben.

Die Wunschbäume stehen im Bürgerzentrum Cruciskirche, Crucisstraße 8, im Foyer des Landratsamtes, Markt 8, in Sondershausen und erstmals können die Wunschzettel auch digital ausgewählt werden. Auf der Internetseite www.wunschbaum-duene.de finden sich weitere Geschenkwünsche der Kinder.

Die Umsetzung der Aktion werde gefördert durch das Thüringer Sozialesministerium im Rahmen des Landesprogramms des Solidarischen Zusammenlebens der Generationen und dem Landratsamt Kyffhäuserkreis.

Mehr Informationen gibt es bei der „Düne“ unter Telefon: 03632 / 70 04 10.