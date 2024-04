Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen aus dem Wartburgkreis. Das könnte heute für Sie interessant sein.

Mosewaldschule feiert Neueröffnung mit Tag der offenen Tür

Nach mehrjähriger Bauzeit ist die Sanierung der Eisenacher Mosewaldschule abgeschlossen. Gemeinsam mit den Schülern und Eltern wird die Neueröffnung am Freitag, 26. April, gefeiert. Gleichzeitig wird dort ab 13 Uhr ein Tag der offenen Tür stattfinden, zu dem laut einer Mitteilung der Stadt alle Interessierten eingeladen sind.

Mit einer Gesamtinvestition von rund neun Millionen Euro, davon sechs Millionen Euro aus Fördermitteln, hat die Stadtverwaltung an der Grundschule das Konzept der Umweltschule erfolgreich umgesetzt. „Ich freue mich, dass die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind und wir endlich Neueröffnung feiern können“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (BSW). Auch wenn der Unterricht parallel zu den Bauarbeiten stets weiterlief, hab der Bau doch erhebliche Einschränkungen im Schulablauf und für alle Beteiligten gebracht.

Eröffnet wird das Fest am Freitag um 13 Uhr auf dem Schulhof von Schulleiter Jens Krumbholz und der Oberbürgermeisterin. Es folgt ein musikalisches Programm der 4. Klassen. Anschließend gibt es Mitmachaktionen in den Klassenräumen der 1., 3. und 4. Klassen für die Kinder sowie Schulführungen für Gäste und interessierte Eltern ab 15 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. red

Diakonieverein eröffnet neues Pflegezentrum in Eisenach

Mit der Schlüsselübergabe beginnt ein Tag der offenen Tür im neuen Pflegezentrum des Diakonievereins Erbstromtal in der Rudolf Breitscheid Straße 1 B in Eisenach am Freitag, 26. April, 10 Uhr. Interessierte sind laut einer Mitteilung eingeladen, die Räume im Thälmann-Viertel zu besichtigen und sich über das Konzept des Pflegezentrums zu informieren. Ab dem 1. Mai gibt es zudem jeweils samstags von 11 bis 14 Uhr „Kennenlerntage“. Die feierliche Eröffnung der Tagespflege ist am 31. Mai geplant.

Ab dann werden dort Leistungen der Verhinderungspflege sowie Tages- und Nachtpflege angeboten. Das Pflegezentrum sei zudem eine zentrale Stelle für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessenten. Dort gebe es Informationen zur Pflegebedürftigkeit, Beratung zur Pflege und Möglichkeiten der ambulanten Versorgung. Auch Pflegekurse sollen dort stattfinden. Weiterhin sind niederschwellige Angebote geplant, wie Seniorenaktivitäten und ein Begegnungscafé, so Pflegemanagerin Irina Kost. red

Infotag zu beruflichen Perspektiven an der Dualen Hochschule

Die Duale Hochschule in Eisenach (DHGE) öffnet am Samstag, 27. April, ihre Türen zum Hochschulinformationstag (HIT). Hier bietet sich laut Ankündigung für Studieninteressierte die Gelegenheit, sich über die vielen Möglichkeiten eines dualen Studiums an der DHGE zu informieren. Von 10 bis 14 Uhr können Besucher den Campus am Wartenberg kennenlernen und sich mit Professoren, Studierenden, Absolventen sowie mit einigen der über 1500 Praxispartner der DHGE austauschen. Der HIT bietet Informationen zur Studienwahl und ermöglicht persönliche Gespräche mit Arbeitgebern. Unternehmen und Einrichtungen präsentieren sich mit eigenen Ständen.

Neben Informationen zum dualen Studium ist auch der Zutritt zu den Laboren mit modernster Technik möglich. Industrieroboter, CNC-Maschinen oder Mikroprozessoren können im Einsatz bestaunt werden. Auch Vorträge und Bibliotheksführungen werden angeboten. Neu in Eisenach wird ab Oktober der Wahlpflichtschwerpunkt „Medizintechnik“ innerhalb der Studienrichtung Mechatronik und Automation angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt das Mensa-Team vom Studierendenwerk Thüringen.

Derzeit werden an der DHGE in Gera und Eisenach zehn unterschiedliche duale Bachelorstudiengänge in über 25 Spezialisierungen auf den Gebieten Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit angeboten. Neben den Theoriephasen an der Hochschule gibt es Praxisphasen im jeweiligen Partnerunternehmen, mit dem ein Arbeitsvertrag besteht. red

Marco Böttger Swingtett & Thomas Buffy in der alten Mälzerei

Wohlbkekannte Musiker stehen am Samstag, 27. April auf der Bühne im Jazzkeller der Alten Mälzerei in Eisenach. Zu Gast ist ab 20 Uhr das Marco Böttger Swingtett mit Thomas Buffy. Gespielt wird Gypsyswing, Bossa Nova, Valse Musette und Jazz. Thomas Buffy bedient die Violine, Marco Böttger die Gitarre, Christoph Gottwald steht am Kontrabass und Jo Fingerhut sitzt am Schlagzeug. Zum Programm gehören amerikanische Jazzstandards und Eigenkompositionen in frischen und kraftvollen Arrangements, ohne den Bezug zur Musikalität des Jazz Manouche zu verlieren. red

Frühlingskonzert der Musikschule Wartburgkreis

Am Samstag, 27. April, beginnt um 15 Uhr das Frühlingskonzert der Musikschule Wartburgkreis. Im neugestalteten Kulturgarten zwischen Musikschule (Kurhausstraße 14 in Bad Salzungen) und Bibliothek gibt es eine bunte Mischung aus musikalischen Beiträgen und Tänzen zu sehen und zu hören. Unter anderem werden laut Ankündigung die diesjährigen Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ durch den Förderverein „Freunde der Musikschule Wartburgkreis“ ausgezeichnet. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Aula des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums (Otto-Grotewohl-Straße) verlegt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. red

Antik- und Trödelmarkt in der Wandelhalle

In die Saison startet der Antik- und Sammlermarkt in der Wandelhalle in Eisenach am Samstag, 27. April. Von 9 bis 16 Uhr werden dort Waren angeboten. „Durch die örtlichen Gegebenheiten ist es ein kleiner Markt mit einer besonderen Atmosphäre“, so die Veranstalter Christian und Viktoria Wichmann. Wie schon der Name „Antik- und Sammlermarkt“ erkennen lasse, hebe man sich von den Trödelmärkten der Region durch Objekte aus anderen Zeitepochen ab. red

Ein Bier- und Kirschblütenfest steigt am Wochenende auf und an der Burg Normannstein in Treffurt. © Dirk Bernkopf | Dirk Bernkopf

Die Ritterburg Normannstein lädt zum Bier- und Kirschblütenfest ein!

Passend zum soeben begangenen Tag des deutschen Bieres öffnet die Ritterburg Normannstein in Treffurt am 27. und 28. April ihre Tore für Bierliebhaber und Naturfreunde. Am Sonntag findet dort zusätzlich das Kirschblütenfest auf der Kirschplantage oberhalb der Burg statt, das ein Programm für Kinder und Familien bietet.

Beginn ist am Samstag, 27. April. Dann startet um 16 Uhr am Fuß der Burg eine kleine Rundwanderung mit dem Biertasting „To-Go“. An fünf Stationen entlang des Weges warten unterschiedliche Biersorten aus regionalen und überregionalen Brauereien zum Kosten. Ab 17 Uhr lädt der Biergarten auf der Kirschplantage zu einem Dämmerschoppen mit der einheimischen Blaskapelle „Goldberg-Musikanten“. Live-Musik mit der Band „WhyNotAcoustic“ erwartet die Gäste ab 18 Uhr im Biergarten auf dem Burghof.

Am Sonntag, 28. April beginnt das Biertasting „To-Go“ rund um die Burg um 13 Uhr. Um 15 Uhr bietet das Team eine kostenlose Burgführung an, bevor ab 16 Uhr die Blaskapelle Blecherovka den Dämmerschoppen musikalisch begleitet.

Parallel findet am Sonntag von 13 bis 18 Uhr das Kirschblütenfest auf der Plantage oberhalb der Burg statt. Neben dem beeindruckenden Naturschauspiel erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm mit Attraktionen wie einer Vorstellung von Mathi, dem Kinderliedermacher, einer Naturpark-Entdeckertour und einem Besuch bei den Honigbienen. Um 10.30 Uhr startet eine zweieinhalbstündige Ranger-Wanderung auf dem Wanderweg Normannstein, Treffpunkt Kirschplantage. red

LesBar in Bad Salzungen: Der Teufel in der Literatur

Gabriele Iffland-Böhm ist zu Gast in der nächsten „LesBar“ des Bad Salzunger Kulturvereins im Haunschen Hof. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Diesmal gehe es um den Teufel als Romanheld, als literarische Figur. Beelzebub, Satan, Luzifer, Diabolus, Leibhaftiger, Mephisto sei zweifelsohne eine der beliebtesten Gestalten in der Literatur, schon seit der Bibel. Vom Urfaust bis heute füllen die Werke über den Teufelspakt ganze Bücherregale. Auch der eine oder andere zeitgenössische literarische Teufel werde in der LesBar besprochen. Das Motto des Abends sei „Lesen, hören, reden!“ red

Frühjahrswanderung: Spannendes zur Geologie in der Rhön

Am Sonntag, 28. April, startet die traditionelle, geführte Frühjahrswanderung des Heimatvereines Kohlbachtal um 13 Uhr in Kranlucken im südlichen Wartburgkreis. Diesmal steht sie unter dem Thema „Geologie der Rhön“. Vom Kirchplatz aus geht es auf einem Rundwanderweg durch das Kohlbachtal. Die etwa zehn Kilometer lange Wanderung hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Unterwegs wird Hobbygeologe Frank Gümpel Spannendes über die Geologie der Rhön berichten. Salzseen, undurchdringliche Sümpfe und Feuer speiende Vulkane: sie gehören zur geologischen Geschichte unserer Region und haben überall ihre Spuren hinterlassen. Ebenso wird der ehemalige Revierförster Gerhard Pagel Interessantes rund um die Region berichten. Unterwegs wird zum Picknick bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingeladen. Der Abschluss ist auf dem Kirchplatz in Kranlucken mit gemütlichem Beisammensein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. red

Abgeordnete lädt zum Gespräch am Tag der Klimademokratie

Am Samstag, 27. April findet der Tag der Klimademokratie statt. Bürgerinnen und Bürger können dann mit Bundestagsabgeordneten einfach ins Gespräch kommen, diskutieren und ihre Forderungen anbringen. Das Motto in diesem Jahr lautet „FossilfreiUndFair“. Es soll darum gehen, wie eine fossilfreie und sozial gerechte Zukunft für alle gestaltet werden kann. Die Gespräche finden per Videokonferenz statt. Die SPD-Abgeordnete Tina Rudolph lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, von 11 bis 12 Uhr mit ihr zu reden. Sie freue sich auf Fragen und Anregungen zur Klimapolitik. Die Anmeldung erfolgt zentral unter www.tagderklimademokratie.de. red

