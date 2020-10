49 Covid-19-Fälle derzeit in Stadt und Landkreis Weimar

Sechs neue Corona-Infektionen in Weimar, fünf im Weimarer Land – so haben die Gesundheitsämter der Region den Freitag abgeschlossen. Während die neuen Covid-19-Fälle in Weimar alle bei Kontaktpersonen festgestellt wurden, die sich bereits vorsorglich in Quarantäne befanden, sind die Infektionen im Kreis völlig neue Fälle und sollen sich über das gesamte Kreisgebiet verstreuen.

Mit Stand vom Freitagnachmittag gab es damit in Weimar 18 (+6) und im Weimarer Land 33 (+2) aktiv Kranke. Je ein Patient wurde stationär behandelt. Zudem waren im Landkreis drei Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz lag in der Stadt bei 26,12 und im Kreis bei 34,1 je 100.000 Einwohner.

In Quarantäne befanden sich in Weimar 198 (+1) und im Weimarer Land 275 (+12) Personen. Im Landkreis kommen 17 (-22) Reiserückkehrer aus Risikogebieten hinzu.