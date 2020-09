Weimar. Die als Karla Fröde geborene Lyrikerin wurde am Mittwoch auf dem Hauptfriedhof in Weimar beigesetzt.

Im engsten Familien- und Freundeskreis ist die Lyrikerin und Musikproduzentin Claire Din auf dem Weimarer Hauptfriedhof beigesetzt worden. Sie wurde als Karla Fröde 1958 in Eisenach geboren, wuchs in ihrer Schul- und Lehrzeit aber bis 1981 in Oberweimar auf.