Abschied von einem Weimar-Chronisten und Charakterkopf

Weimar. Mehr als sechs Jahrzehnte schrieb er über seine Stadt Weimar. In dieser Woche ist Bernhard Hecker in Bad Berka gestorben.

Er liebte sein Weimar, auch wenn er schon viele Jahre in Bad Berka lebte. In der Nacht zum Mittwoch ist Bernhard Hecker mit 83 Jahren in seinem kleinen Haus in der Kurstadt gestorben.

Mehr als sechs Jahrzehnte begleitete Bernhard Hecker seine Heimatstadt als Journalist, Chronist, Buch- und Serienautor. Bis 1992 war er knapp 30 Jahre lang Redakteur und Leiter der TLZ-Lokalredaktion in Weimar. Von da an fand er seine Leser auch mit der Thüringer Allgemeine.

Mit seinen Kolumnen „Zur Mitte der Woche“ und „Stadt-Blick“, durch seine Gerichtsberichte und Serien ist er vielen in Erinnerung. Einmalig bleibt seine 26-teilige Porträt-Reihe über Stammgäste aus dem Euro-Café an der Karl-Liebknecht-Straße. Wie später die „Weimarer Charakterköpfe“ aus dem Stadtbild oder „Menschen und Hunde in Weimar“ wurden seine Texte durch Zeichnungen von Hannsjörg Schumann illustriert, der zu seinem langjährigen Vertrauten wurde.

Bernhard Hecker als Zeichnung seines langjährigen Vertrauten Hannsjörg „Robert“ Schumann. Foto: Hannsjörg Schumann

Bernhard Hecker wurde am 29. Mai 1939 in Weimar geboren – im Gasthaus-Teil der Wallendorfer Mühle, Lottenstraße 5, der heutigen Paul-Schneider-Straße. Er war fast sechs Jahre alt, als am 12. April 1945 die Amerikaner in Weimar einmarschierten. Die weißen Tücher als Zeichen der Kapitulation und Gefangene mit erhobenen Händen blieben ihm ein Leben lang in Erinnerung.

Er selbst ist Wegbegleitern trotz seiner knorrig wirkenden Art in guter Erinnerung. So berichtet ein dankbarer Kollege gern von der „Radiofolter“, der er 1989 durch Bernhard Hecker unterzogen wurde: Der Lokalchef ließ das Radio im Büro des Berufsanfängers laufen, damit dieser lernen sollte, „bei Krawall einen lesbaren Text zustande zu bringen“.

„Ich kann mich nicht als Widerstandskämpfer bezeichnen“, pflegte Hecker mit Blick auf seine DDR-Zeit als TLZ-Redakteur zu sagen. Dennoch hatte es ihm diebische Freude bereitet, wenn er vor der Wende mal wieder einen Hinweis auf Versorgungsengpässe oder auf ein Propaganda-Paradoxon durch die Zensur bekam.

Ein Zeitzeuge erinnert sich an eine Überschrift, als Karel Gott in den Achtzigern ein Gastspiel in Weimar gab: Die Weimarhalle war anderweitig belegt. Deshalb wurde das Konzert ins Haus der Offiziere (der sowjetischen Armee, heute Redoute) verlegt. Bernhard Hecker titelte dazu: „Gott im Haus der Offiziere“.

Um so mehr bestand er nach der Wende auf seine Meinungsfreiheit. Auch gegenüber Chefredakteuren. Das war ihm so viel wert, dass er in der Konsequenz seinem Beruf als freier Autor nachging.

Bernhard Hecker war ein wandelndes Stadtlexikon. Er schrieb über Menschen aus und in Weimar, über ihre Sprache, über Familienunternehmen, Gästebücher und Straßennamen dieser Stadt. Nicht nur eine Serie mündete in Buch- oder Kalenderform – etwa die beliebten Weimar-Anekdoten oder „Die letzten Tage der Soljanka“ mit Beobachtungen um die Wendezeit. Seine Kriminalgeschichten nannte er zu einer Zeit „Tatort Klassikerstadt“, als TV- und andere Autoren noch nicht einmal darüber nachdachten.

Seine Gesundheit ließ zuletzt keine Besuche mehr in Weimar zu. Jahr um Jahr war sein Gang mehr gebückt. Seine Texte und Themen aber sind ins Stadtgedächtnis eingegangen.