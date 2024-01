Angriff auf Büro der Weimarer Bündnis-Grünen verurteilt

Im Nachgang zur Attacke mit Steinwürfen auf das Büro der Bündnis-Grünen am Burgplatz brachten Unbekannte diesen Zettel an einem Fenster an. Die Zeilen werden laut dpa einer rechtsextremen Schriftstellerin zugeschrieben.

Weimar Sowohl die Partei selbst als auch der Oberbürgermeister reagierten mit Bestürzung auf die Steinwürfe am Burgplatz

Bestürzt haben sich die betroffenen Weimarer Bündnis-Grünen und Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) über den Angriff auf die Wahlkreis-Geschäftsstelle der Partei am Burgplatz gezeigt. In der Nacht zum Samstag waren die Fensterscheiben der Räumlichkeiten durch Unbekannte mit Steinwürfen attackiert und beschädigt worden (wir berichteten).

Dreistelliger Schaden als neue Form der Gewalt

„Der Angriff reiht sich ein in eine Serie von Anschlägen auf grüne Wahlkreisbüros im ganzen Land, stellt für Weimar jedoch eine neue Stufe der Eskalation dar“, so Janek Bevendorff, Mitglied des Vorstands der Weimarer Bündnis-Grünen. „Regelmäßige kleinere Anschläge mit rechten Aufklebern, antisemitischen Drohbriefen oder dem nächtlichen Abladen von Müll und unerwünschten ‚Geschenken‘ vor der Tür erleben wir mittlerweile häufiger“, fügte er hinzu. Sachbeschädigung mit dreistelligen Schadenssummen habe es bisher aber noch nicht gegeben.

Die Angriffe würden zunehmend politische Missfallensbekundungen übersteigen und dem Zweck der Einschüchterung dienen. Die Grünen würden für einen offenen Diskurs und Dialog stets bereitstehen. Mit Blick auf das anstehende Wahljahr „erfüllt uns die Verrohung mit Sorge, stehen doch nicht weniger als demokratische Grundwerte auf dem Spiel“, so Janek Bevendorff abschließend. Dass sich Unmut in dieser Form Bahn brechen würde, sei zu verurteilen, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine. Die Steinwürfe seien nicht die angemessene Art, in einer Demokratie miteinander umzugehen, betonte er am Dienstag vor Medienvertreterinnen. Diese Form der Gewalt löse keine Probleme, betonte Peter Kleine auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Kritik an den Entscheidungen der Berliner Ampel-Koalition.