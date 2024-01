Weimar. Behinderungen reichen von Isserstedt bis Mönchenholzhausen. Traktoren knattern auf Rücktour durch Weimar

Vor allem auf der B 7 vor Jena beziehungsweise Erfurt hatten die Bauern-Proteste am Montag Auswirkungen auf den Kraftverkehr im Weimarer Land. Darüber hinaus blockierten ab 8 Uhr rund zehn Traktoren und Begleitfahrzeuge die Auffahrten auf der A 4 bei Mellingen. Die Blockade war bei der Stadt Weimar angemeldet, wobei die Teilnehmer sich durchweg kooperativ verhalten hätten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Jena auf Anfrage unserer Zeitung. Einerseits ermöglichten die Landwirte anders als in Jena Lobeda das Abfahren von der Autobahn, damit sich dort keine Rückstaus bilden und gefährliche Situationen entstehen konnten. Anderseits gaben sie die feste Zusage, Not- und Rettungswege während der Sperrung zu gewährleisten, die bis etwa 13.40 Uhr angedauert hat.