Barrierefreier Zugang führt nun ins Weimarer SBBZ

Für rund 50.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Weimar wurde der alte Zugangsweg entfernt und ein neuer, barrierefreier angelegt.

Mit einer frisch gepflanzten Pyramidenpappel vor dem Haus Gesundheit und Soziales des SBBZ in der Lützendorfer Straße 10 ist der Bau des barrierefreien Zugangs zum Gebäude komplettiert worden. Wie die Stadt mitteilt, ermöglicht nun eine Rampe mit Handläufen den direkten Zugang für mobilitätseingeschränkte Menschen vom Übergang an der Lützendorfer Straße in Richtung Fahrstuhl. Auch für Rollstuhlfahrer sei es damit unkompliziert möglich, die Räumlichkeiten im Haus für Gesundheit und Soziales zu nutzen, heißt es.

Für die Herstellung des neuen Zuganges wurde der alte, sehr schmale Zugangsweg aus Naturstein entfernt und durch eine breiten, neuen Weg mit einer barrierefreien Oberfläche aus Plattenbelag ersetzt. Um den Weg entsprechend barrierefrei gestalten zu können, wurde eine neun Meter lange Winkelstützmauer errichtet.

Die Herstellung der Gesamtanlage wurde vollständig mit Haushaltsmitteln der Stadt in Höhe von rund 50.000 Euro finanziert.