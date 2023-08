Bauhaus-Parade in Weimar vom Campus zum Haus Am Horn

Weimar. Klassik-Stiftung, Uni und Kunstfest führen am 31. August bunte Karawane drei Stunden durch Weimar.

Zu einer bunten Karawane haben Klassik-Stiftung, Bauhaus-Uni und Kunstfest für diesen Donnerstag, 31. August, eingeladen: Ab 19 Uhr zieht die Bauhaus-Parade vom Universitätscampus an der Geschwister-Scholl-Straße durch den Ilmpark zum Haus Am Horn. Ob mit eigens in begleitenden Workshops entworfenen Kostümen, Hüten, Schildern oder ohne – die dreistündige Parade wird ein Highlight der Bauhaus-Wochen, die Weimar anlässlich des Geburtstags der ersten Bauhaus-Ausstellung vom 15. August bis 10. September am authentischen Ort aufleben lässt.

Künstlerische Installationen und Yoga-Sessions begleiten die Parade. Das Haus Am Horn, vor 100 Jahren anlässlich der Bauhaus-Ausstellung als einziges Bauhaus-Versuchshaus entstanden, wird mit Fassadenprojektionen von Studierenden der Uni bespielt. Zudem wird die erste Bauhaus-Architektur digital erlebbar. Mit einem neuen Feature in der App „Weimar+“ können ausgewählte Einrichtungsgegenstände und Objekte aus den 1920er-Jahren im Haus Am Horn von allen Seiten virtuell begutachtet werden.

Zur Auswahl stehen der Teppich im Wohnbereich, eine ausziehbare Wandlampe, das Bett im Herrenzimmer, der elektrische Haartrockner „Omega“ für das Damenzimmer, der Kinderspielschrank von Alma Siedhoff-Buscher sowie die Bogler-Vorratsdosen. Zusätzlich ermöglicht es der Augmented Reality Modus der App, die Einrichtungsgegenstände virtuell mit nach Hause zu nehmen, dort an beliebiger Stelle zu platzieren, in Bewegung zu bringen und so eine moderne Übersetzung des Bauhaus-Designs in den eigenen vier Wänden zu erleben. Die App „Weimar+“ ist kostenfrei im Google Playstore und im Appstore für alle gängigen Android- und Apple-Geräte verfügbar.