Beste Sportabzeichen-Schule im Landkreis

Kurz vor dem behördlich angeordneten Corona-Toresschluss erreichten die Grund- und Regelschule „An der Via Regia“ am Freitag noch freudige Nachrichten: Die Grundschule Berlstedt hat beim Sportabzeichen-Wettbewerb des Weimarer Landes in der Kategorie „Beste Schulen“ den ersten Platz belegt. Die Regelschule Berlstedt landete in dieser Wertung hinter der Pfiffelbacher Regelschule auf dem dritten Rang.

Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß und der Vorsitzende des TSV Berlstedt/Neumark, Alexander Krospe, überbrachten den Sportlehrern Dagmar Wittig und Dirk Zimmermann Urkunden und Prämien, die sie eine Woche zuvor zur Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Weimarer Land stellvertretend in Empfang genommen hatten. „Wir freuen uns über die Auszeichnung, absolvieren aber nicht nur deshalb jedes Jahr einen Sportabzeichentag mit unseren Schülern. Wir verstehen das Deutsche Sportabzeichen als wichtigen Part im bewegungsfreundlichen Konzept unserer Schule“, erklärte Dirk Zimmermann, dessen Schüler rund 100 Sportabzeichen abgelegt hatten.

„Die Prämie von 300 Euro werden wir für ergänzende Spielgeräte rund um unseren neuen Schul-Spielplatz verwenden. So hat jeder Schüler etwas davon“, verriet Zimmermann und hofft, dass sich die Bedingungen des Berlstedter Sportplatzes bald verbessern, um noch mehr Schüler zu guten sportlichen Leistungen zu motivieren. Auch Dagmar Wittig freute sich über den dritten Platz der Regelschule mit etwa 35 Sportabzeichen. „2020 werden es mehr“, zeigte sie sich optimistisch.

Der diesjährige Sportabzeichentag der Grund- und Regelschule soll im Mai stattfinden. Dann werden auch wieder Mitglieder des TSV 1914 dabei sein. Sie unterstützen den Sportabzeichentag der beiden Schulen seit Jahren und versuchen sich auch selbst an den Bedingungen des Sportabzeichens. Beim Sportabzeichen-Wettbewerb des Weimarer Landes 2019 in der Kategorie „Beste Vereine“ landete der TSV nach dem Schwimmverein Apolda auf Platz zwei.