Die Corona-Krise verlangt von einem Orchesterdirektor Flexibilität und Nervenstärke: Nils Kretschmer von der Staatskapelle Weimar berichtet aus seinem Alltag.

Im 2. Sonderkonzert fiel der ursprünglich vorgesehene Dirigent aus dem Risikogebiet Wien aus. Wo findet ein Orchesterdirektor schnell Ersatz?

Man kann die Agentur nach einem Ersatz fragen. In diesem Fall hatte ich den Dirigenten bereits länger selbst im Blick, und er war bereit, das Konzert kurzfristig zu übernehmen. Der Ersatz muss bestenfalls das vorgesehene Programm beherrschen.

Wie verhält es sich damit?

Bei diesem Konzert mussten wir umdisponieren. Felix Mildenberger hat Schönbergs „Verklärte Nacht“ innerhalb einer Woche gelernt, aber statt der Haydn-Sinfonie haben wir Mendelssohns „Schottische“ ins Programm genommen. Ob das 3. Sonderkonzert im November stattfinden kann wie geplant, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Hinter all unseren Plänen steht momentan immer ein Fragezeichen.

Das Programm ändern ist das eine, aber Sie müssen auch die Noten beschaffen. Bis zu welchem Zeitpunkt können Sie umplanen?

Bis maximal zehn Tage vor der ersten Probe, damit die Kollegen sich auch noch vorbereiten können. Doch diese Zeit hat auch einen Vorteil: Wir führen gerade zum Teil Stücke auf, die wir sonst aufgrund ihrer kleineren Besetzungen eigentlich nicht spielen würden. Durch die Abstandsregeln kann ich momentan nur mit bis zu 35 Musikern planen und muss die Werke danach auswählen. Das ist auch eine Chance für das Publikum, Stücke zu hören, die sonst selten auf dem Programm unserer Sinfoniekonzerte stehen.

Wo finden Sie Ersatz, wenn ein Orchestermusiker ausfällt?

Momentan in den eigenen Reihen. Durch die kleinen Besetzungen gibt es genügend Kollegen, die einspringen können. Die aktuelle Situation ist unbefriedigend für die Musiker, weil sie einfach gern mehr spielen würden.

Das führt jetzt sogar zu der neuen Reihe „Aus den eigenen Reihen“. Was ist damit konkret gemeint?

Seit längerem gab es Anfragen von Kollegen, einmal solistisch mit ihrem Orchester aufzutreten. Aber dass sich 15 auf meinen Aufruf melden, damit hatte ich nicht gerechnet. Nun wird es eine kleine Reihe, die am 1. November beginnt: zur Prime Time um 19.30 Uhr im Großen Haus. Das Publikum darf sich auf farbenreiche, virtuose Abende freuen, in denen zu erleben ist, welch echtes Solo-Potenzial die Staatskapelle in ihren Reihen vereint.