Die Konfitüre der großen Dichter

Mellingen Vieles, was zum Fest auf den Tisch kommt, bietet der Mellinger Bauernmarkt – nochmals am dritten Adventswochenende

Wer sich mit den vielen guten Dingen, die zu Weihnachten auf und rund um den Tisch kommen sollen, eindecken möchte, ohne dabei zu einer Odyssee durch Supermärkte aufzubrechen, findet Brauchbares beim Mellinger Bauernmarkt im Advent. 45 Thüringer Direktvermarkter und Handwerker bieten auf dem Gelände der Agrargenossenschaft ihre Produkte an. Am zweiten Adventswochenende begann der Mellinger Trubel. Am 16. und 17. Dezember wird der Markt jeweils von 9 bis 16 Uhr fortgesetzt.

Ob Stollen aus Saalfeld, Käse aus dem Eichsfeld, Äpfel von der Fahner Höhe, Glühbier aus Herschdorf, Kerzen aus Döbritschen oder alles rund um die Erdbeere bis hin zu Erdbeernudeln aus Gebesee – die Auswahl an Erwartetem wie Unerwartetem ist gegeben. Die Tanne zum Fest hat in Mellingen die Firma Seliger aus Münchenbernsdorf in petto. Alle Bäume, so die Offerte, stammen aus der eigenen Baumschule und sind, wenn sie beim Markt ankommen, nicht länger als drei Wochen geschlagen.

Was die Frische seiner Produkte anbelangt, schlägt Michael Schüler auf dem Bauernmarkt zumindest nicht die Stunde. Der Obergrunstedter handelt mit Konserviertem und Getrocknetem: mit Feinkost-Konfitüre und Tee. Mit den Waren aus seiner Manufaktur „Kulinarische Zeitreisen“ will er nicht nur den Geschmack treffen, sondern auch das Wissen um Land und Leute, insbesondere um prominente Namen der Geschichte, unterhaltsam schärfen.

Seine Tees und Konfitüre-Gläschen vermarktet er allesamt mit Bezug zu einer bekannten Persönlichkeit. Die Verbindung, die das Etikett verrät, ist dabei nicht aus der Luft gegriffen, sondern verbürgt. Die Marmelade „Zitronen für den Dichter“ bezieht sich auf Goethes Vorliebe für „das Land, wo die Zitronen blühen“, „Schillers Quittengelee“ auf dessen nachweislichen Gefallen an besagter Frucht. Gleiches gilt für „Herders Holundermus“. Im vergangenen Jahr kreierte Schüler für die Klassik-Stiftung auch eine Cranach-Spezialität. Basierend auf dessen Gemälde „Adam und Eva im Paradies“ entwickelte er ein Apfelgelee mit Paradieskörnern, einem Ingwergewächs, das als der Pfeffer des Mittelalters gilt. Sein jüngstes Produkt ist eine Ehrerbietung an die verstorbene Queen Elizabeth II.: Ihre Vorliebe für Orange und Whisky verewigte Schüler in einem Fruchtaufstrich.

Wildschwein in diesem Jahr gefragt, aber selten

Natürlich findet man auf dem Markt auch jenen Stand, an dem der Weihnachtsbraten zu haben ist. Für den sorgt in Mellingen unter anderem Sven Meier mit seiner Blankenhainer Wildvermarktung. Aber: Wer noch keinen hat, sollte schnell zugreifen – insbesondere, wem der Sinn nach Wildschwein steht. Das Angebot an Fleisch vom Schwarzwild sei in diesem Jahr geringer als sonst, die Nachfrage dafür umso größer.

Dennoch sei auch jetzt bei Meier noch Wild für Weihnachten zu haben – unter der Woche montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und im Dezember zusätzlich samstags von 9 bis 12 Uhr in seinem Blankenhainer Geschäft an der Rudolstädter Straße. Dort bekommen Kunden auch Tipps zur Zubereitung und zum richtigen Anschnitt. Schließlich ist Sven Meier seit diesem Jahr offiziell ein Wild-Sommelier, erst der zweite seiner Art in Thüringen. Das Zertifikat erwarb er bei einem Seminar in Augsburg.