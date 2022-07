Einer der Besten Deutschlands: Schüler aus Jena fährt zur Bio-Olympiade nach Armenien

Jena. Ein Thüringer Schüler hat es in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Für seinen Traum verzichtet er auf ein einmaliges Ereignis.

Pierre Naguib hat es geschafft: Der Abiturient des Carl-Zeiss-Gymnasiums in Jena hat sich für die deutsche Nationalmannschaft zur Internationalen Biologie-Olympiade qualifiziert. Er gehört bundesweit zu den vier Besten im Fach Biologie.

Damit setzt Thüringen eine Serie fort, regelmäßig Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu stellen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger kommt der 17-Jährige auch in den Genuss, wirklich ins Gastgeberland zu reisen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die vorherigen Wettbewerbe nur virtuell statt.

Täglich aus Bad Berka nach Jena gependelt

Diesmal geht es nach Jerewan in Armenien. „Eine Medaille zu holen, wäre schon schön“, sagt Naguib, der seit der neunten Klasse täglich aus Bad Berka nach Jena pendelt. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. „Ich bin nicht der Internatstyp. Den Wechsel an die Schule habe ich nicht bereut. Das Lernklima ist sehr angenehm, die Menschen sind nett“, sagt Naguib, der nicht alles auf eine Karte gesetzt hat. Auch bei der internationalen Physikolympiade hatte er sich für die Auswahl­runde qualifiziert, die aber nicht in den Terminkalender passte. Bei Jugend forscht schaffte er es mit einem Programmierprojekt bis auf den zweiten Platz bei der Landesrunde.

Mit der Biologie wagt er den Schritt aufs internationale Parkett. Schon nächste Woche geht es ins Trainingslager Bern und in der Woche darauf zum Wettbewerb. Zwischendrin liegt die Abiturfeier. „Auf die muss ich leider verzichten. Das war der Kompromiss, den ich eingehen musste“, sagt der 17-Jährige, dem noch eine Prüfung am Freitag bevorsteht: Englisch.

Beim Studium gibt er der Biologie einen Korb

Mit dem Abitur in der Tasche will er ab Herbst studieren. Allerdings gibt er da der Biologie einen Korb. Die Entscheidung fällt zwischen Physik und Ingenieurwissenschaften. Der Studienort? „Dresden, Karlsruhe oder Potsdam finde ich spannend“, sagt Naguib.

