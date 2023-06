„EMKultur-Festival“ erstmalig in Weimar

Weimar. Interkulturelles Festivalprogramm mit Vorträgen- und Diskussionsrunden ab Freitag in Weimar.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Alumnivereins „Europäische Medienkultur“ findet vom 9. bis 11. Juni erstmalig das „EMKultur-Festival“ in Weimar statt. Ehemalige und derzeitige Studierende des deutsch-französischen Studienganges „Europäische Medienkultur“ (EMK) laden laut des Vereins Interessierte zu einem interkulturellen Festivalprogramm mit Vorträgen- und Diskussionsrunden, Mitmachaktionen, einer Filmsichtung und mehreren Musikveranstaltungen ein.

Seit 2013 fördert der Alumniverein den Erfahrungsaustausch zwischen Absolventen des Studienganges. Dank des in Weimar und Lyon stattfindenden deutsch-französischen Doppelbachelors wurde in den vergangenen Jahren ein nachhaltiges Netzwerk aufgebaut, welches vor allen Dingen durch die abwechselnd in Deutschland und Frankreich stattfindenden Jahrestreffen gefördert wird. In diesem Jahr kommt der Alumniverein für sein Jahrestreffen an den Gründungsort von vor 10 Jahren zurück – Weimar.

Im Rahmen des Festivals sind ab Freitag Konzerte, etwa im Mascha, eine Kinovorführung im Lichthaus-Kino oder Konferenzen an verschiedenen Plätzen geplant. Das volle Programm auf Social-Media Kanälen unter @emkultur.festival