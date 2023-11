Erfindung aus Erfurt, Weimar und Ohrdruf: Kugeln befreien Gewässer von Öl und Kraftstoff

Ohrdruf. Eine Weltneuheit kommt im nächsten Jahr auf den Markt an: Sie soll mit einem besonderen Kniff helfen, verschmutzte Gewässer zu reinigen.

Geraten Öl oder Kraftstoffe in Gewässer, führt das zu einer erheblichen Belastung der Natur. Bislang kommen vor allem Ölsperren zum Einsatz, um die Ausbreitung der Schadstoffe zu verhindern. Ein Thüringer Konsortium hat einen innovativen Ansatz gewählt, der es beim Thüringer Innovationspreis unter die Top 20 geschafft hat. Heute Abend wird der Preis in Weimar verliehen.

Die Fachhochschule Erfurt hat im Projekt Solardetox gemeinsam mit der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar, Ibu-tec Weimar, Lynatox aus Ohrdurf und Hydrotechnik Lübeck ein neuartiges Verfahren zur Reinigung entwickelt. „Kern dieser Innovation sind schwimmfähige und durch Sonnenlicht aktivierbare Katalysatoren“, sagt Maurice Heinemann, Vertriebs- und Projektleiter bei Lynatox.

Kleine Kugeln aus natürlichen Mineralien mit großer Wirkung

Das Verfahren basiert auf der Photokatalyse durch UV-Strahlung und nutzt kleine Kugeln aus natürlichen Mineralien: Mit einer mikronanostrukturierten Schicht aus Titanoxid ummantelte Blähglaskügelchen binden mit Hilfe von Sonnenlicht mineralölbasierte Kohlenstoffe direkt im Wasser und bauen sie zu Wasserdampf, Kohlendioxid, Stickstoff und Mineralsalzen ab.

„Als Ergebnis von Solardetox soll mit der Kombinationsölsperre aus mechanischen Ölbarrieren und katalytischen Schwimmkörpern eine neue umweltfreundliche Alternative zur Behandlung akuter Ölverschmutzungen zur Verfügung stehen“, sagt Heinemann. So sei die Behandlung akuter Ölverschmutzungen in Hafenbecken und anderen Wasserflächen möglich.

Vielseitige Einsatzgebiete für Technologie

Neue Marktchancen sieht Lynatox im Bereich der Regenrückhaltebecken, in die durch Niederschläge Verschmutzungen von Verkehrsflächen eingetragen werden. Die Innovation soll im Laufe des Jahres 2024 in den Markt eingeführt werden, kündigt er an.

