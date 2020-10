Feinbäcker Heberer brüskiert treue Weimarer Mitarbeiter

Die Muttergesellschaft der Wiener Feinbäckerei Heberer Weimar hat zur Unternehmenssicherung in der Corona-Krise zwei KfW-Kredite im Umfang von insgesamt sieben Millionen Euro bekommen. Gleichzeitig lehnt sie Gespräche über den Erhalt des Produktionsstandortes Weimar mit der Gewerkschaft ab. Das hat die Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG) in Thüringen am Montag scharf kritisiert.

Am 9. Oktober seien dem Betriebsrat erstmalig Eckwerte vorgestellt worden. Was fehlte, war die Bereitschaft, diese zu erläutern. „Damit können wir die Situation gar nicht bewerten“, sagt der von den Arbeitnehmern hinzu gezogene Anwalt Klaus Pahde. Wie es 2019 bei einem Umsatz von 26 Millionen Euro zu einem Minus von 165.000 Euro kommen konnte, ist nicht nachvollziehbar, betont auch die NGG. Echte Verhandlungen über eine Weiterführung der Produktion in Weimar seien nicht zustande gekommen.

Die Gewerkschaft sieht die Unternehmensführung damit nicht bereit, „soziale Verantwortung für die teils langjährig Beschäftigten zu übernehmen“, sagt Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, am Montagnachmittag vor Mitarbeitern und Journalisten am Tor der Großbäckerei in Weimar. Mit einem Volumen von 500.000 Euro habe die Geschäftsführung nur wenig mehr als als einen Insolvenz-Sozialplan angeboten. Normal sei bei dieser Betriebsgröße der dreifache Umfang.

„Über 70 Beschäftigte sollen ohne nennenswerten Sozialausgleich ihre Arbeitsplätze verlieren“, so Löbel. „Gleichzeitig bietet das Unternehmen Anlegern jährlich vier Prozent Rendite (für eine Inhaberschuldverschreibung; d. A.) an.“ Das zeige, wem die Loyalität der Geschäftsführung gilt.

Das Unternehmen hat die Gespräche für gescheitert erklärt. Zusammen mit dem gedeckelten Gesamtvolumen des Interessenausgleichs versteht Löbel die Botschaft so: „Nehmt das, oder wir melden Insolvenz an.“

Betriebsratsvorsitzender Kai Rötting ist schwer enttäuscht. Durchschnittlich 19 Jahre seien die Mitarbeiter am Standort Weimar in der Firma. Das liege weitaus über dem Heberer-Durchschnitt der anderen Standorte. Man habe Überstunden und Sonntagsarbeit geleistet, um die Firma am Laufen zu halten.

Angesichts der Corona-Pandemie hatten die Beschäftigten auf Tarifverhandlungen und Lohnerhöhungen in diesem Jahr verzichtet, um sich solidarisch mit dem Unternehmen zu zeigen. Vor diesem Hintergrund spricht Löbel von einem „Tritt in den Hintern“ aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Als Dank stehen nun ihre Jobs auf dem Spiel.“

Das passt für die Mitarbeiter wenig damit zusammen, wie sich das Unternehmen gegenüber Anlegern präsentiert: Man sei für die Zukunft in einem wettbewerbsorientierten Umfeld „gut aufgestellt“ und zähle sich mit rund 220 Filialen in den Kernregionen Rhein-Main, Berlin und Thüringen bundesweit zu den Marktführern der Branche.

Der Betriebsrat entschied am Montagnachmittag: Die Agentur für Arbeit wird um Vermittlung gebeten. Der Betriebsrat stehe für Verhandlungen über Sozialplan und Interessenausgleich weiter zur Verfügung.