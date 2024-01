Filmmelodien auf Akkordeon beim Montagskonzert im Weimarer Klinikum

Weimar Akkordeonist spielt ein eintrittsfreies Konzert im Foyer

Der Weimarer Akkordeonist Oliver Räumelt spielt am 8. Januar, 16.30 Uhr, das erste Montagskonzert im Sophien- und Hufeland-Klinikum. Im Foyer interpretiert er bei einem Neujahrskonzert Melodien aus Kinofilmen der 1920er- und 1930er-Jahre. Der Eintritt ist wie immer frei. Patientinnen und Patienten sowie Gäste und Klinikpersonal sind eingeladen, zuzuhören.

Oliver Räumelt studierte an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar und arbeitet in Weimar als freier Musiker. Unter dem Namen „Celina“ musiziert er mit anderen Musikern im Quartett (Violine, Akkordeon, Kontrabass, Klavier) regelmäßig in Konzerten und zu Tango-Bällen sowie im Trio mit Sängerin und Kontrabass.