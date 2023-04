Die Bauhaus-Uni in Weimar.

Girls’ Day an der Bauhaus-Uni in Weimar

Weimar. Anmeldung zu Workshop „KI und Mobilität: Von intelligenten Navigationsgeräten zu autonomem Fahren“ an Weimars Bauhaus-Uni noch bis Dienstag möglich.

Zum bundesweiten Girls’ Day am 27. April bietet das Gleichstellungsbüro der Bauhaus-Universität Weimar einen Workshop sowie Kennenlernangebote rund um die Mint-Studiengänge der Universität an.

In dem etwa vierstündigen Workshop „KI und Mobilität: Von intelligenten Navigationsgeräten zu autonomem Fahren“ können Schülerinnen der Oberstufe herausfinden, wie Künstliche Intelligenz unsere Mobilitätsmöglichkeiten bereits jetzt verändert und in Zukunft weiter verändern wird. Wie funktionieren beispielsweise Navigationssysteme und was genau steckt hinter dem autonomen Fahren? Mit welchen technischen Herausforderungen haben die Ingenieure dabei zu kämpfen, welche gesellschaftlichen und ethischen Chancen und Risiken gibt es?

Der Workshop richtet sich an Schülerinnen in der 11./12. und 13. Klasse. Im Anschluss an den Workshop können sich die Teilnehmerinnen mit den „Bauhaus.Botschafter*innen“ – Studierenden aus Informatik und Bauingenieurwesen – austauschen. Der Girls’ Day beginnt um 8.15 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Schülerinnen können sich noch bis zu diesem Dienstag, 25. April, bei miriam.benteler@uni-weimar.de anmelden.