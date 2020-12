Hermann-Brill-Preis für Fritz Folger

Hartung überreicht den Hermann-Brill-Preis an seinen Parteifreund Friedrich Folger (rechts).

Der Weimarer Stadtrat Fritz Folger ist von der Landtagsfraktion der SPD mit den Herrmann-Brill-Preis für herausragendes ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik ausgezeichnet worden.

Wegen der Corona-Pandemie nutzte der Vorsitzende der Stadtratsfraktion und Landtagsabgeordnete Thomas Hartung die jüngste Stadtratssitzung zur Übergabe des Preises.

„Es gibt wohl keinen besseren Ort, dem Preisträger Dr. Friedrich Folger den Preis zu überreichen, als den Stadtrat der Stadt Weimar“, so Hartung. Fritz Folger habe fast jedes Amt in der Weimarer Kommunalpolitik ausgeübt. Er war Bürgermeister und Beigeordneter im Nachbarkreis, Fraktionsvorsitzender in Weimar und er ist Ausschussvorsitzender.

„Kaum jemand hier verfügt über seine Erfahrung. Seit drei Jahrzehnten gestaltet er in und für Weimar Kommunalpolitik.“ Folger sei nie der Versuchung erlegen, sich selbst für unverzichtbar oder unersetzlich zu halten. Stattdessen habe er auch selbstbestimmt Verantwortung losgelassen, ohne dabei verantwortungslos zu sein. Er begleite seine Nachfolger mit Rat und Tat, ohne sie zu steuern. Damit beeinflusse er nicht nur die Politik in seiner aktiven Zeit. Er setze einen Maßstab für alle, die ihm nachfolgen.