Hexenwahn und Aberglaube: Schutzzentrum für Betroffene mit Preisgeld des Weimarer Menschenrechtspreises aufgebaut

Weimar/Papua-Neuguinea. Weimars Menschenrechtspreisträgerin Schwester Lorena Jenal hat in den vergangenen Jahren 220 Menschen vor dem Foltertod gerettet.

Das Internationale Katholische Missionswerk Missio ruft zum verstärkten Engagement gegen Menschenrechtsverletzungen im Zeichen des Aberglaubens auf. Anlass ist der internationale Tag gegen Hexenwahn an diesem Donnerstag, 10. August. Nach Recherchen des Missionswerks sind Menschenrechtsverletzungen durch Aberglauben und Hexenwahn weltweit verbreitet.

Die Schweizer Ordensschwester Lorena Jenal hilft seit Jahren Überlebenden, die Opfer von Aberglauben oder Hexenwahn geworden sind, und ist dafür 2018 mit dem Weimarer Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Zusammen mit ihrem Team habe sie in Papua-Neuguinea in den vergangenen Jahren 220 Frauen vor dem Foltertod gerettet und in einem Schutzzentrum untergebracht. Das Schutzzentrum wurde mit Hilfe von Spenden von Missio sowie mit dem Preisgeld des Weimarer Menschenrechtspreises ermöglicht. „Mutige Menschen wie Schwester Lorena Jenal verdienen unsere Unterstützung“, sagt Gregor von Fürstenberg, Vizepräsident von Missio Aachen.

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Hexenwahn veröffentlicht Missio eine Weltkarte, auf die betroffenen Länder verzeichnet sind: Vor allem Länder in West-, Zentral- und Süd-Afrika sowie Mexiko, Peru und Bolivien, aber auch Syrien, Saudi Arabien, Iran, Pakistan, Indien oder Nepal, zudem Thailand, Kambodscha, Indonesien und eben Papua-Neuguinea fallen darunter. „In 44 Ländern der Welt laufen Frauen, Kinder und Männer Gefahr, als vermeintliche Hexen oder Hexer stigmatisiert, gefoltert und getötet zu werden“, so Gregor von Fürstenberg.

Im westafrikanischen Land Benin werden sogar Neugeborene Opfer von Aberglauben und Hexenwahn, wenn sie etwa durch eine Steißgeburt oder eine Frühgeburt im achten Monat zur Welt kommen. Die Zahl Acht gilt in Nordbenin vielen Menschen als böses Omen. „In einigen Regionen wurde jedes zehnte Baby getötet“, sagt der Franziskaner Père Auguste, ein Projektpartner von Missio.

Bei der Recherche griff Missio Aachen auf zahlreiche Quellen zurück und bilanziert einen dramatischen Anstieg solcher Gewaltverbrechen weltweit. „Wir dürfen unsere Augen nicht vor diesen Diskriminierungen und Gewaltverbrechen verschließen, die in diesen Ländern Tag für Tag verübt werden“, fordert von Fürstenberg. Missio richtet daher einen Appell an die Politik, Strafverfolgung und an die Zivilgesellschaft in den betroffenen Ländern, das Engagement gegen Menschenrechtsverletzungen im Zeichen des Aberglaubens zu verstärken.