Auch Kani brachte Herbert Haas in Niederzimmerns Vereinshaus ein Geburtstagsständchen.

Jungbrunnen sprudelt in Niederzimmern

Wer ihn sieht und erlebt, beginnt vermutlich an den Jungbrunnen oder einen amtlichen Irrtum zu glauben. Herbert Haas, Vorsitzender der Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern, wurde am Mittwoch, 9. September, 70 Jahre - in diesem Falle jung.