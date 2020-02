Die Weimarerinnen Ena-Theres Morgenroth, Elisaweta Oreschkow und Beatriz Aragon kamen als Streicherensemble mit dem Erfurter Jakob Stolle in die nächste Runde.

Weimar. Mehrere Talente aus Weimar und dem Landkreis nutzten ihre Chance beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in der Kulturstadt.

Klavier-Nachwuchs überzeugt beim Heimspiel

Mit elf Einzelstartern und darüber hinaus diversen Mitspielern in Ensembles wird die Region Weimar und Weimarer Land beim Landeswettbewerb „Jugend Musiziert“ vertreten sein. Erstmals war seit dem Donnerstag das Musikgymnasium Schloss Belvedere Gastgeber für einen Regionalwettbewerb Nordthüringen – der Heimvorteil beflügelte etliche Talente zu starken Auftritten. Mit der musikalisch umrahmten Urkunden-Übergabe am Sonntagabend im Großen Saal in Belvedere klang das Spektakel aus.

Einmal mehr zeigte Philip Marian Roth, dass er sich im entscheidenden Moment auf den Punkt konzentrieren kann: Der 13-Jährige, dessen Eltern ebenfalls Musiker sind und in Ulrichshalben das Kulturgut betreiben, kam sowohl als Klarinettist im Holzbläser-Duo mit der Jenaer Querflöten-Spielerin Elisabeth Merschdorf weiter wie auch als Pianist. Die Klavier-Altersgruppe III war so hochkarätig besetzt, dass mit den Weimarern Kai Long Breker und Dominik Szokolay zwei weitere Teilnehmer jeweils 25 Punkte, einen ersten Preis und das Ticket für die Landesebene bekamen.

Ebenfalls mit 25 Punkten zogen die Weimarer Nachwuchs-Pianisten Helena Pfeifer (Jahrgang 2005), Viktor Satler (2002), Mikhail Kambarov (2000), Anton Felix Kuckelkorn und Joel Madalinski-Artur (beide 2006) sowie die Mezzosopran-Sängerin Xenia Lemberski (2002) in die nächste Runde ein.