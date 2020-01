„Königin der Farben“ regiert Blau, Gelb und Rot

Nicht zweimal bitten, lassen sich die Kinder, als Malwida sie auf ihren bunten Zauberteppich bittet. Erstmals im Theater und dann gleich in die Handlung einbezogen? Für die Jungen und Mädchen des Musikkindergarten Niedergrunstedt wie für alle kleinen und größeren Zuschauer wird die Premiere des Musiktheaters „Die Königin der Farben“ am Dienstag in der Studiobühne des DNT zu einem Erlebnis. Malwida ist eine Königin so recht nach ihrem Geschmack. Aufstehen mag sie nicht („Ist es schon hell?“). Mal verspielt, dann wieder trotzig, doch immer voller Staunen über das, was ihre kleine Welt bietet.

Ihre Untertanen sind die Farben. Blau, rot, gelb. Jutta Bauers erfolgreiches Kinderbuch „Die Königin der Farben“ wurde von André Kassel für das DNT vertont und in ein musikalisches Märchen verwandelt. Mit einfachen Mitteln und eigens dafür komponierter Musik erzählt die Aufführung Jutta Bauers poetische Geschichte neu und bleibt dabei kindgerecht. Aus Bildern werden Töne. Farben und Gefühle werden in Klänge umgewandelt. André Kassel hat Malwida ein Lied geschrieben, das sich ebenso prägnant wie eingängig ins Ohr nistet.

Ioana Petre, seit der Spielzeit 2017/18 Regieassistentin am DNT, stellt sich mit dieser Inszenierung erstmals und sehr überzeugend als Regisseurin vor. Sopranistin Emma Moore aus dem Musiktheater-Ensemble des DNT gelingt es, die Titelrolle so packend aus Kindersicht zu spielen, dass ihre jungen Zuschauer von Anfang an ganz Auge und Ohr sind. André Kassel übernimmt selbst die musikalische Leitung und lässt sich ebenso in die Handlung einbeziehen wie Harfenistin Elisabeth Anetseder-Meyer, Veronika Lauer (Viola) und Matthias Demme (Klarinette). Sie kommentieren und befördern nicht nur musikalisch die Handlung, sondern sind auch als Schauspieler gefragt.

Josephine Kapust entwarf dazu ein Bühnenbild, das detailreich in Schubladen und Fenster immer neue Überraschungen präsentiert. Selbst eine Spielzeugeisenbahn zieht ihre Runden und bringt der Königin der Farben ihr Spielzeug. Knapp 50 Minuten dauert die Aufführung, Langeweile kommt zu keiner Sekunde auf. Temperamentvoll, kreativ und einfallsreich zaubert sich „Die Königin der Farben“ in die Herzen der jungen Zuschauer. Drei Wochen lang hätten die Kinder des Musikkindergartens sich auf die Aufführung vorbereitet und waren sogar bei Proben dabei, berichtet Kita-Leiter Dieter Thiele. Nach der Aufführung durften die Kleinen denn auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. „Jedes Kind hat sich wiedererkannt“, meint Annika Bosch, Musikpädagogin. Sie findet es „schön, dass Spiel und Musik zusammen total stimmig sind“ und beobachtete auch, wie gut die Zaubertricks bei den Kindern ankamen. Wer so gut auf die Jüngsten einzugehen versteht, gewinnt die Theaterzuschauer von morgen von Kindesbeinen an.

Die nächste Aufführung findet am heutigen Mittwoch, 29. Januar, 10 Uhr statt, ist jedoch bereits ausverkauft (eventuell Restkarten an der Tageskasse), ebenso wie die Aufführung am 5. Februar, 10 Uhr. Karten sind noch erhältlich für den 8. Februar, 16 Uhr, und für den 26. Februar, 10 Uhr.