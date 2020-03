In der Ausstellung mit Werken von Wieland Förster in der Galerie Profil liest Eva Förster aus den Tagebüchern ihres Vaters.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung in der Galerie Profil

Im Rahmen der Wieland-Förster-Ausstellung zum 90. Geburtstag des Bildhauers findet am heutigen Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr eine Lesung in der Galerie Profil an der Geleitstraße 11 statt. Die Journalistin und Lyrikerin Eva Förster wird an diesem Abend aus den Tagebüchern ihres Vaters lesen. Diese Tagebücher (1958-1974) sind 2018 von ihr im Auftrag der Akademie der Künste Berlin herausgegeben worden. Der Eintritt ist frei.