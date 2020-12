Marienstift zieht sich von Weimarer Klinik zurück

Weimar. Weimarer Klinikanteile gehen ab 2021 an den Sophienhaus-Stiftungsverbund

Die Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH wird ab 2021 in ausschließlicher Trägerschaft des Stiftungsverbundes der Stiftung Sophienhaus arbeiten. Darüber haben die Gesellschafterinnen Marienstift Arnstadt und Stiftung Sophienhaus Weimar informiert. Beide wollen „ihre regionalen Handlungsfelder stärken“, hieß es zur Begründung.

Das Marienstift Arnstadt hatte 2004 mit seiner Beteiligung an der Klinik-Gesellschaft die Anteile der Stadt Weimar übernommen. Damit wurde die Bildung des größten christlichen Krankenhauses in Thüringen ermöglicht.

Zum Weimarer Stiftungsverbund gehören – neben der Stiftung Sophienhaus – der Michaelisstift Gefell und die Evangelische Stiftung Christopherushof Altengesees. Gemeinsam tragen sie die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH.

Die Übernahme der Geschäftsanteile in Unternehmen des Stiftungsverbundes setze bewusst einen Schwerpunkt in der stationären Krankenversorgung in Weimar. Das Marienstift Arnstadt konzentriere sich auf die Unternehmensbereiche im Ilmkreis und Erfurt und auf den Ausbau seiner Kompetenzzentren.

Die Veränderungen sollen „keinerlei Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb“ in Weimar haben. Das Klinikum habe einen Versorgungsauftrag des Freistaates für die Stadt Weimar und die Region. Die Abteilungsstruktur bleibe in vollem Umfang erhalten, ebenso Geschäftsführung und Krankenhausleitung in der bewährten Zusammensetzung. Der Oberbürgermeister der Stadt Weimar werde wie die Mitarbeiterschaft weiterhin Sitz und Stimme im Aufsichtsrat haben, hieß es.