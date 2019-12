Beim Herbstputz ist der Alexanderplatz für jede Menge Laub gut. In Zukunft soll er noch weitere Qualitäten erhalten.

Vippachedelhausen. Vippachedelhausen will seinen zentralen Treffpunkt mit dem berühmten Namen attraktiver gestalten und hofft hierfür auf Spenden.

Mehr Leben auf dem Alexanderplatz

Die Bereitschaft, die Geldbörse in der Vorweihnachtszeit etwas leichter für den guten Zweck zu öffnen, hoffen die Vippachedelhäuser nun auch für ihre Zwecke nutzen zu können. Der örtliche Heimatverein sammelt Spenden, um der Ortschaft zu einem attraktiven öffentlichen Platz zu verhelfen, an dem man sicht trifft – nach dem Kindergarten, nach der Schule, beim Spazierengehen, zum Verabreden oder einfach nur zum Plausch.

Zu diesem Treffpunkt will das Dorf seinen Alexanderplatz werden lassen. Dafür soll dieser aber noch an Zugkraft gewinnen. In einem ersten Schritt ist geplant, ein Spielgerät und neuen Sand anzuschaffen und Bänke aufzustellen. Hierzu fanden bereits mehrere Treffen statt, bei denen Ideen zusammengetragen und auch schon Angebote eingeholt wurden. Um das Vorhaben zu finanzieren, sammelten die Vippachedelhäuser unter anderem beim Apfelfest und zu Martini Geld. Auch Förderanträge sind auf dem Weg. Darüber hinaus sind weitere Zuwendungen sehr willkommen. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann einen Obolus auf ein Spendenkonto überweisen, das eigens hierfür über den Heimatverein Vippachedelhausen eingerichtet wurde.



Spendenkonto IBAN: DE33 8206 4188 0101 0054 48 Verwendungszweck: Dorfgemeinschaftsplatz