Merketal auf Tagesordnung

Der Ortsteilrat Oberweimar/Ehringsdorf lädt zur öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr in die Schule Am Hartwege ein. Thema ist unter anderem das Merketal. Zu Gast ist die Bürgerinitiative „Bürger für den Erhalt des Naturraumes Merketal“. Die Aufgaben des Kommunalservice Weimar im Ortsteil stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Um Voranmeldung wird gebeten unter Tel. 494399 oder info@ortsteilrat-oberweimar-ehringsdorf.de.