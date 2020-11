Neue Bäume für die Obstwiese in Großobringen

Mit Begeisterung waren die Knirpse aus der „Rappelkiste“ am Donnerstagmorgen bei der Sache: Eine neue Aktion gemeinsam mit dem Heimatverein stand auf dem Plan. Der Verein betreibt schon seit vielen Jahren ein Umweltbildungs-Projekt mit dem Kindergarten, und gemeinsam pflanzten sie auf der Streuobstwiese am südlichen Dorfrand einen Apfelbaum der Sorte „Teser“. Insgesamt setzt der Verein in diesen Tagen zwölf Bäume, davon acht auf der Streuobstwiese. Möglich wurde das durch eine Spende: Karin Otte hatte bei der evangelischen Kirchengemeinde Weimar 700 Euro eingeworben.