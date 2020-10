Neue Bäume und Spielplatz

Im Baugebiet Nördlich der Vollersrodaer Straße – hier ein Archivbild – beginnen am 19. Oktober Baumpflanzarbeiten. Das kann zu Behinderungen führen.

Legefeld. Im Legefelder Baugebiet Nördlich der Vollersrodaer Straße beginnen am 19. Oktober Pflanzarbeiten

Im Baugebiet Nördlich der Vollersrodaer Straße in Legefeld wird die Firma Landschaftsbau Montag aus Erfurt nach Angaben der Stadt am Montag, 19. Oktober, mit den Pflanzarbeiten in den vorbereiteten Baumscheiben entlang der Vollersrodaer Straße und der Straße Über dem Großen Anger beginnen. Gleichzeitig erfolge die Herstellung des Spielplatzes zwischen Vollersrodaer Straße und der Straße Auf den Bergäckern. Die Arbeiten sollen bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Durch die Baumpflanzarbeiten könne es zu punktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, nicht aber zu Vollsperrungen.