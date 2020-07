In der Ausstellung „Prominenz in Gips. Das Weimarer Donndorf-Museum" sind im Museum für Ur- und Frühgeschichte 2016/17 die Gipsplastiken von Großherzog Carl Alexander Großherzog und von Maria Pawlowna als Witwe, geschaffen vom Bildhauer Adolf von Donndorf (1835-1916). Jetzt wird ein Denkmal für den Meister selbst enthüllt.

Neuer Erinnerungsort für eine große Künstlerpersönlichkeit

Es gehört zum Selbstverständnis der Weimarer Kunstgesellschaft „Von Cranach bis Rohlfs“, dass heimische Museen unterstützt werden. Jetzt kann gemeinsam mit der Klassik Stiftung Weimar das neu geschaffene Donndorf-Denkmal an das Museum für Ur- und Frühgeschichte, dem einstigen Atelier Donndorfs, übergeben werden. Einen festlichen Rahmen setzt dabei am Sonntag, 26. Juli, das Sommerfest der Kunstgesellschaft im Innenhof des Museums, wo die Büste aufgestellt wird.

Die Schaffung des Gedenkortes geht auf eine Initiative des Museums für Ur- und Frühgeschichte und der Klassik Stiftung Weimar zurück, informiert Gregor Seiffert, Vorsitzender Kunstgesellschaft. Von der Kunstgesellschaft sei die Idee gern aufgenommen und das Projekt aus eigenen Mitteln, Spenden und mit Sponsoren finanziert worden. Die Gesamtkosten gibt Gregor Seiffert mit rund 8000 Euro an. Die Kunstgesellschaft dankt nach den Worten ihres Vorsitzenden besonders der Weimarer Filiale der Fielmann AG für die großzügige Finanzierung der Form und des Abgusses der Büste mit rund 5000 Euro. Die Büste wurde bei der Kunstgießerei Ihle in Dresden gefertigt, der Sockel von der Firma Naturstein Roob in Kromsdorf. Gregor Seiffert verweist vor allem auch auf Michael Donndorf, der eine Originalbüste zur Fertigung der Form bereitstellte und das Projekt kompetent unterstützte.

Adolf von Donndorf (1835-1916) war eine der großen Künstlerpersönlichkeiten im Weimar des Silbernen Zeitalters. 1875 verlieh ihm die Stadt das Ehrenbürgerrecht und richtete ihm 1907 ein eigenes, heute vergessenes Museum ein. Katharina Krügel, Klassik Stiftung Weimar, kuratierte 2016 die Kabinettausstellung „Prominenz in Gips“, in der zahlreiche Werke Donndorfs zu sehen waren. Zwei der bekanntesten Denkmäler Weimars – das Reiterstandbild des Herzogs Carl August und der Donndorf-Brunnen in der Geleitstraße – stammen von ihm. Als Künstler erlangte Donndorf vor allem durch zwei große Werkkomplexe internationale Bekanntheit: Er schuf mehr als 15 monumentale Denkmäler, die in Rumänien, USA, Tschechien und Deutschland errichtet wurden und noch heute Stadträume prägen. Darunter befindet sich sein wichtigstes Frühwerk - die Skulpturen und Reliefs für das Luther-Denkmal in Worms. Der zweite bedeutsame Werkkomplex beinhaltet die Bildniskunst. Donndorf modellierte und skulptierte mehr als 100 Porträtbüsten, darunter viele von prominenten Zeitgenossen.

Der Stadt Weimar schenkte Donndorf umfangreiche Teile seines künstlerischen Nachlasses. Man revanchierte sich 1907 mit der Errichtung eines eigenen Künstler-Museums auf dem Gelände des Poseckschen Gartens, in dem 132 originale Gipsmodelle seiner Bildwerke präsentiert wurden. Kriegseinwirkungen und Fremdnutzungen führten 1952 zur Auflösung des Museums und zum Verlust der meisten Exponate. Im Eingangsbereich wird jetzt ein neuzeitlicher Bronzeguss nach der von dem Sohn Karl Donndorf 1909/10 modellierten Büste Adolf von Donndorfs aufgestellt. Das stark restaurierungsbedürftige Original steht heute im Stadtmuseum.

Zusammen mit der Hinweistafel vor dem Gebäude erinnert der neue Bronzeguss nun wieder an ein vergessenes Kapitel der Weimarer Kulturgeschichte. Die Kunstgesellschaft machte sich seit 2017 stark für einen Gedenkort für Adolf von Donndorf und initiierte eine Spendensammlung. Katharina Krügel hatte zum Start den Inhalt der Spendenbox aus der Ausstellung „Prominenz in Gips“ als Grundstock überreicht. Drei Jahre später ist das Ziel erreicht. Am ehemaligen Donndorf-Museum an der Amalienstraße wird nun wieder ein Erinnerungszeichen an eine große Künstlerpersönlichkeit Weimars gesetzt.