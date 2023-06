Neuer Termin für die Ständchentour in Leutenthal

Leutenthal. Leutenthal feiert ab Samstag drei Wochenenden lang auf dem Plan seinen geselligen Jahreshöhepunkt.

Dritter Versuch für einen passenden Ständchen-Tour-Termin: Nachdem der Leutenthaler Kulturverein bis 2019 über viele Jahre hinweg an seiner Tradition festgehalten hatte, immer am Montag zwischen den Kirmes-Wochenenden die Haustüren und Hoftore des Dorfes abzuklappern, ist in diesem Jahr der Nachkirmes-Sonntag dafür reserviert. Voriges Jahr waren die Leutenthaler erstmals auf das Wochenende umgeschwenkt, allerdings war es da noch der Samstag.

Das Programm beginnt am Samstag, 10. Juni, mit dem Gottesdienst um 18 Uhr, danach folgt der Umzug durch das Dorf und ab 20 Uhr eine Party-Nacht mit der Liveband „Endlos“. Am Sonntag 10.30 Uhr geht es auf dem Plan mit dem Frühschoppen weiter, begleitet von den Neumarker Blasmusikern. Hier wird auch ein Mittagessen angeboten. Am 17. Juni folgt der Kinder- und Familientag, am 18. (wie erwähnt) die Ständchen.

Den Haupt-Ansturm dürfte das Dorf am Samstag, 24. Juni, zum „Planbeat“ unter dem Titel „Leutenthal Feiert“ erleben – dann heizen sechs DJ-Acts den jugendlichen Besuchern ordentlich ein. Den Ausschank zu allen Veranstaltungen übernimmt die Gaststätte „Zur Linde“.