Pfarrer Sebastian Kircheis eröffnet am Aschermittwoch in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul eine Predigtreihe, die auf Ostern einstimmen soll.

Weimar. „Frei zu sein“ lautet das Motto einer Predigtreihe der evangelischen Kirchgemeinde in der Fastenzeit, die Aschermittwoch beginnt

Predigtreihe zur Fastenzeit

Pfarrer Sebastian Kircheis eröffnet Aschermittwoch in der Stadtkirche die Fastenpredigtreihe der evangelischen Kirchgemeinde. Sie steht unter dem Motto „Frei zu sein“ und widmet sich nach dem Auftakt bis zum 5. April stets sonntags sowie am Karfreitag Aspekten von Freiheit und Unfreiheit. So geht es um Freiheit von Grenzen, Hoffnung, Entscheidung, Freude oder Liebe.

Mittwoch, 26. Februar, 18 Uhr; Stadtkirche, Herderplatz