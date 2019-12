Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarze Katze und Japaner

Wenn Sie abergläubisch sind, sollten sie heute ganz vorsichtig agieren. Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir einen Freitag, den 13., im Kalender stehen. Also für die Arbeit in der Höhe lieber die solide Leiter als den klapprigen Stuhl nehmen, die Treppe langsam hoch und runter gehen und beim Abbiegen mit dem Auto oder dem Gang über die Straße einmal mehr als sonst gucken.

Ich selbst würde mich als frei von Aberglaube bezeichnen, gehe allerdings nach den mahnenden Worten meiner Großtante in Kindertagen auch extrem vorsichtig mit Spiegeln um. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir bereits vor vielen Jahren meinen eigenen Reim darauf gemacht habe, wie es sich mit schwarzen Katzen verhält, die einem den Weg kreuzen: „Schwarze Katze von rechts – bringt nichts Schlecht’s!“ Und: „Schwarze Katze von links – Glück bringt’s!“ Da kann bei einer solchen tierischen Begegnung in keinem Fall etwas schief gehen.

Wenn Ihnen auch dieser Trick nicht hilft, den Tag angstfrei anzugehen und zu überstehen, dann bürgern Sie sich doch für einen Tag aus – und werden Japaner. Für sie ist die 13 eine Glückszahl.